W skrócie Koalicja Obywatelska ma najwyższe poparcie w sondażu na poziomie 27,3 proc., ale nie miałaby wystarczającej liczby głosów do utworzenia większości rządowej.

Nowe badanie pokazuje, że prawica mogłaby objąć władzę jedynie, jeśli zjednoczy się z Konfederacją Korony Polskiej.

Grzegorz Braun i jego ugrupowanie staliby się kluczowym partnerem dla ewentualnej koalicji rządowej po stronie prawicy.

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Nowe badanie United Surveys by IBRiS dla WP zrealizowane zostało już po ostatnich, niesprzyjających dla obecnej władzy wydarzeniach, takich jak chociażby afera powodziowa, czy budzący kontrowersje raport "Polaków portret własny" zrealizowany przez pełnomocniczkę rządu Barbarę Mróz-Gorgoń.

W sondażu Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, ale w porównaniu z poprzednim traci 1,4 pkt proc. poparcia. Jej obecny wynik to 27,3 proc. Po piętach partii Donalda Tuska depcze PiS ze zwiększonym o 2,8 pkt proc. zaufaniem sięgającym obecnie 20,6 proc.

KO na czele, bez możliwości stworzenia koalicji rządowej. Wyniki nowego sondażu

Na podium nowego sondażu staje również Konfederacja, która zalicza najwyższy spośród wszystkich partii obecnych dziś w polskim parlamencie wzrost poparcia (o 3,5 pkt proc.). Jej obecny wynik to 14,1 proc.

Tuż za pierwszą trójką znajduje się Konfederacja Korony Polskiej, na którą stawia 8,4 proc. ankietowanych (o 1,2 pkt proc. mniej niż poprzednio). W zestawieniu znajduje się również Lewica (7,1 proc. - spadek o 0,1 pkt proc.) i Rozwój Plus (6,5 proc. - spadek o 0,3 pkt proc.).

Z badania wynika, że jeśli wybory miałyby się odbyć w najbliższym czasie, w ławach sejmowych nie zasiedliby posłowie Partii Razem (4 proc. - wzrost o 0,5 pkt proc.), PSL (3 proc. - spadek o 1,8 pkt proc.) i Polski 2050 (0,8 proc. - wzrost o 0,2 pkt proc.).

Grzegorz Braun z decydującym głosem. Bez niego prawica nie będzie rządzić

Stosując metodę przybliżoną prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego WP stworzyła na podstawie sondażu model rozłożenia sił w Sejmie. Wynika z niego, że KO wprowadziłaby do gmachu przy Wiejskiej 169 posłów.

W połączeniu z 29 parlamentarzystami z Lewicy dałoby to 198 miejsc w Sejmie - za mało, by stworzyć koalicję rządową. O pomoc Donald Tusk musiałby prosić partie prawicowe, co wydaje się dziś mało prawdopodobne.

PiS (122 posłów) i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (25 posłów) również nie mogłyby rządzić same. Nawet ze wsparciem Konfederacji (77 posłów) wciąż brakowałoby im siedmiu mandatów.

Jedyną opcją na stworzenie rządu przez prawicę byłoby porozumienie z Konfederacją Korony Polskiej (38 posłów). Nie byłoby przesadą stwierdzić zatem, że to Grzegorz Braun trzymałby w swojej dłoni najmocniejsze karty.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 sierpnia 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie n=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Jak tłumaczy WP, wykonany przez nią model rozłożenia sił w Sejmie przelicza ogólnopolskie poparcie na mandaty, ale rzeczywisty wynik zależy od rozkładu głosów w 41 okręgach - typowy błąd szacunku to ok. 3-5 mandatów na komitet.



