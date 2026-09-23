KO na czele, ale bez gwarancji władzy. Zmiany w najnowszym sondażu

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrasta, choć jeszcze daleko od bezwzględnego tryumfu - wynika z sondażu dla "Rzeczpospolitej". Partia Donalda Tuska prowadzi w nowym badaniu. Zaraz za nią jest PiS, które notuje straty. Doganiają je inne partie prawicowe. Gdyby taki układ sił faktycznie zapanował w Sejmie, obecna koalicja rządząca miałaby wyraźny problem.

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Sejm podczas posiedzenia, widoczni posłowie, godło Polski oraz flagi państwowa i Unii Europejskiej.
Sejm podczas posiedzenia. Zdj. ilustracyjneJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej rośnie, lecz ugrupowanie to nie ma większości, a partie prawicowe zyskują na znaczeniu.
  • W sondażu Koalicja Obywatelska nadal wyprzedza PiS, który notuje spadek, ale Konfederacja odnotowuje wzrost poparcia.
  • Symulacja mandatów sugeruje, że obecna koalicja rządząca mogłaby zdobyć 231 mandatów po połączeniu niektórych ugrupowań.
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Jak wynika z sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", gdyby wybory odbywały się dzisiaj, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na wygraną z wynikiem 30,9 proc. poparcia. Partia notuje wzrost liczby sympatyków względem badania z ubiegłego miesiąca, kiedy to głos na nią deklarowało 28,1 proc. ankietowanych.

Mimo prowadzenia KO nie zyskałaby samodzielnej większości. Trudno byłoby też objąć władzę z dotychczasowymi koalicjantami, ponieważ na politycznej scenie coraz większą uwagę zwracają prawicowe ugrupowania.

Sondaż. KO na czele, PiS i Konfederacja zmniejszają dystans

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 17,3 proc. respondentów, co jest spadkiem w porównaniu z 18,1 proc. w badaniu z poprzedniego miesiąca. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 15,3 proc. wskazań (wzrost względem poprzednich 13,2 proc.).

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Rośnie także poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, na którą chce głosować 10 proc. badanych (w poprzednim pomiarze było to 8,8 proc.). Tuż za nią plasuje się Lewica, uzyskawszy 7,6 proc. głosów - wzrost wobec poprzednich badań 6,6 proc. Na miejsce w Sejmie mogłoby liczyć również ugrupowanie Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus notuje 6,4 proc. poparcia, czyli podobnie jak we wcześniejszym sondażu.

Według badania progu wyborczego nie przekroczyłyby Polskie Stronnictwo Ludowe (4,4 proc.), Partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (0,2 proc.).

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Podział mandatów w Sejmie według wyników sondażu

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił potencjalny układ sił parlamentarnych. Z symulacji wynika, że jeśli obecna koalicja rządząca wystartowałaby na trzech listach - Nowa Lewica połączyłaby się z Partią Razem, a PSL z Polską 2050 - mogłaby wtedy liczyć na 231 mandatów. Wyliczenie obejmuje sytuację, w której partie przekroczyłyby próg wyborczy, a także uwzględnia głosy niezdecydowanych.

Natomiast "w obecnym układzie koalicja 15 października mogłaby liczyć na 218 mandatów" - podaje "Rzeczpospolita". Z kolei PiS, gdyby po wyborach chciało rządzić, musiałoby znaleźć sojuszników w obu Konfederacjach lub w Konfederacji i Rozwoju Plus.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-19 września na próbie 1070 osób, metodą CATI.

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