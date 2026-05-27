W skrócie Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w sondażu OGB z poparciem 38,9 procent respondentów.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 27 procent, a Konfederacja 11,8 procent poparcia.

Do Sejmu weszłyby również Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,3 procent oraz Lewica z 5,2 procent; pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu.

Koalicja Obywatelska zdobyłaby 214 mandatów, co uniemożliwia samodzielne rządzenie, natomiast potencjalną większość parlamentarną uzyskałaby koalicja prawicowa lub sojusz KO z Konfederacją.

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała Polaków, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę.

Najwięcej, bo 38,9 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, która od kilku miesięcy utrzymuje się na prowadzeniu w większości sondaży. To wzrost o 2 pkt proc. względem poprzedniego badania OGB.

Drugą siłą polityczną w kraju pozostaje niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos chciałoby oddać 27 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaliczyła wzrost poparcia o 0,4 pkt proc.

Trzecie miejsce na podium zajmuje Konfederacja z wynikiem 11,8 proc. To o 1,3 pkt proc. mniej niż w poprzednio zrealizowanym badaniu.

Sondaż wyborczy. Wysoka przewaga KO, w Sejmie pięć partii

Oprócz KO, PiS-u i Konfederacji, w polskim Sejmie zasiedliby również posłowie i posłanki z Konfederacji Korony Polskiej i Nowej Lewicy.

Na partię Grzegorza Brauna zagłosowałoby 9,3 proc. ankietowanych (spadek o 1,9 pkt proc.). Z kolei Lewica uzyskałaby 5,2 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłaby się Partia Razem z wynikiem 3,5 proc., PSL (2,4 proc.) i Polska 2050 (1,9 proc.).

Sondaż OGB. Koalicja Obywatelska bez bezwzględnej większości w Sejmie

OGB przeanalizowała wyniki najnowszego sondażu pod względem przełożenia na mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskałaby ich łącznie 214, co na ten moment nie dałoby ugrupowaniu szans na samodzielne rządzenie (konieczne byłoby w tym przypadku 231 mandatów).

Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 143 mandaty, Konfederacja - 53, Konfederacja Korony Polskiej - 43, a Lewica - 7.

Większością w Sejmie mogła dysponować koalicja prawicowa: PiS, Konfederacja, KPP (239 mandatów). W grę wchodzi jeszcze scenariusz sojuszu KO z Konfederacją (267 mandatów). Politycy KO wykluczali zawiązanie koalicji z partią Grzegorza Brauna.

Badanie OGB zostało zrealizowane w dniach 12-23 maja 2026 roku metodą CATI na próbie 1000 osób.





