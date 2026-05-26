KO liderem, ale PiS pnie się w górę. Nowy sondaż wskazuje jednoznacznie

W skrócie Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce, jednak Prawo i Sprawiedliwość zmniejsza dystans w sondażu.

Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło swoje poparcie o 1 p.p., osiągając 26,8 proc., podczas gdy Konfederacja zanotowała nieznaczny spadek.

PSL, Razem i Polska 2050 nie uzyskałyby mandatów w Sejmie według wskazań z najnowszego sondażu.

Jeśli wybory miałyby się odbyć w najbliższą niedzielę, triumfowałaby w nich Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu deklaruje 32,6 proc. - wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Ugrupowanie mogłoby liczyć na 177 mandatów w Sejmie, jednak warto odnotować, że jego wynik stanowi nieznaczny spadek (o 1,5 p.p.) w porównaniu z analogicznym badaniem przeprowadzonym pod koniec kwietnia.

Nowy sondaż. KO na prowadzeniu, ale traci - PiS zyskuje

Na drugim miejscu w sondażu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Choć wynik największej partii opozycyjnej wydaje się być daleki od oczekiwań jej członków (26,8 proc. - 147 miejsc w Sejmie), ugrupowanie zanotowało wzrost poparcia o 1 p.p.

Podium zamyka Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 13,3 proc. respondentów (62 miejsca w Sejmie). W porównaniu z kwietniem, partia Mentzena i Bosaka odnotowała nieznaczy spadek (o 0,8 p.p.).

Tuż za "wielką trójką" znajduje się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,3 proc. Sympatyków polityki Grzegorza Brauna przybyło - ich odsetek wzrósł o 1,4 p.p.

Trzy partie poza Sejmem. Wyniki nowego sondażu

Oprócz wymienionych wyżej partii do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, która zdołałaby umieścić w nim 33 posłów. Na ugrupowanie głos chciałoby oddać 8,9 proc. ankietowanych.

Z kontynuacją pracy w gmachu przy Wiejskiej pożegnać musieliby się politycy trzech znajdujących się w nim obecnie partii: PSL (4,1 proc.), Razem (3 proc.) i Polski 2050 (2,2 proc.).

Pierwsze dwie zaliczyły spadek, kolejno o 0,6 i 0,1 p.p. Polska 2050 odnotowała natomiast nieznaczny wzrost poparcia o 0,3 p.p.





