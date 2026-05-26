KO liderem, ale PiS pnie się w górę. Nowy sondaż wskazuje jednoznacznie

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, ale na plecach zaczyna czuć oddech Prawa i Sprawiedliwości. Z nowego sondażu wynika, że na ugrupowanie Donalda Tuska głos chciałoby oddać 32,6 proc. ankietowanych. To mniej niż przed miesiącem, podczas gdy główna partia opozycyjna nieznacznie przesuwa się do przodu.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
KO traci w nowym sondażu, PiS pnie się w góręFilip Naumienko/REPORTER/Wojciech Olkusnik/Lukasz GdakEast News

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce, jednak Prawo i Sprawiedliwość zmniejsza dystans w sondażu.
  • Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło swoje poparcie o 1 p.p., osiągając 26,8 proc., podczas gdy Konfederacja zanotowała nieznaczny spadek.
  • PSL, Razem i Polska 2050 nie uzyskałyby mandatów w Sejmie według wskazań z najnowszego sondażu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jeśli wybory miałyby się odbyć w najbliższą niedzielę, triumfowałaby w nich Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu deklaruje 32,6 proc. - wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Ugrupowanie mogłoby liczyć na 177 mandatów w Sejmie, jednak warto odnotować, że jego wynik stanowi nieznaczny spadek (o 1,5 p.p.) w porównaniu z analogicznym badaniem przeprowadzonym pod koniec kwietnia.

Nowy sondaż. KO na prowadzeniu, ale traci - PiS zyskuje

Na drugim miejscu w sondażu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Choć wynik największej partii opozycyjnej wydaje się być daleki od oczekiwań jej członków (26,8 proc. - 147 miejsc w Sejmie), ugrupowanie zanotowało wzrost poparcia o 1 p.p.

Podium zamyka Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 13,3 proc. respondentów (62 miejsca w Sejmie). W porównaniu z kwietniem, partia Mentzena i Bosaka odnotowała nieznaczy spadek (o 0,8 p.p.).

Zobacz również:

W sondażu zapytano o stosunek do rządu Donalda Tuska
Polska

Ocenili ostatnie działania Tuska. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Tuż za "wielką trójką" znajduje się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,3 proc. Sympatyków polityki Grzegorza Brauna przybyło - ich odsetek wzrósł o 1,4 p.p.

Trzy partie poza Sejmem. Wyniki nowego sondażu

Oprócz wymienionych wyżej partii do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, która zdołałaby umieścić w nim 33 posłów. Na ugrupowanie głos chciałoby oddać 8,9 proc. ankietowanych.

Z kontynuacją pracy w gmachu przy Wiejskiej pożegnać musieliby się politycy trzech znajdujących się w nim obecnie partii: PSL (4,1 proc.), Razem (3 proc.) i Polski 2050 (2,2 proc.).

Pierwsze dwie zaliczyły spadek, kolejno o 0,6 i 0,1 p.p. Polska 2050 odnotowała natomiast nieznaczny wzrost poparcia o 0,3 p.p.

Zobacz również:

Radosław Sikorski
Polska

Zlokalizowali Romanowskiego? Nowe doniesienia, Sikorski zabrał głos

Maria Literacka
Maria Literacka


Tomczyk w ''Graffiti'' o odwołaniu Miszalskiego: Zróbmy wszystko, żeby Kraków pozostał Krakowem, a nie stał się CzarnkowemPolsat News

Najnowsze