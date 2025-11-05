Według sondażu Research Partner przeprowadzonego na panelu Ariadna, w polskim parlamencie znalazłoby się dziś pięć ugrupowań. Najwyższy wynik - 29 proc. - uzyskała Koalicja Obywatelska (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do sierpnia). Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość (27,6 proc. - spadek o 3,8 pkt. proc.), a trzecią polską siłą polityczną byłaby Konfederacja (11,6 proc. - wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Koalicja na prowadzeniu, prawica rośnie w siłę. Nowy sondaż partyjny

Do parlamentu weszliby jeszcze przedstawiciele Lewicy (bez Partii Razem), którzy zyskali zaufanie 7,1 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), oraz Konfederacji Korony Polskiej z poparciem 6,4 proc. ankietowanych (wzrost o 2,9 pkt proc.).

W Sejmie zabrakłoby jednak Polski 2050, która uzyskała w sondażu 3 proc. poparcia, Partii Razem (2,9 proc.) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (1,1 proc).

Niespełna 10 proc. Polaków zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż. Polacy zdeterminowani do udziału w wyborach

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy chcieliby oddać swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się już w ten weekend. Polacy wykazują wysokie zainteresowanie wyborami, choć jest ono niższe w porównaniu z sierpniowym sondażem o 2,9 pkt. proc. Udział w wyborach deklaruje obecnie 69,3 proc. Polaków (w tym 53,8 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 15,5 proc. "raczej tak") .

Na podstawie wyników sondażu Research Partner wyliczono także prawdopodobny podział mandatów w polskim Sejmie. Koalicja Obywatelska z najwyższym poparciem wyborców mogłaby liczyć na 179 mandatów, PiS - 178, Konfederacja - 56, Lewica - 27, a Konfederacja Korony Polskiej - 20 mandatów.

Koalicja rządząca, mimo pozycji sondażowego lidera, nie uzyskałaby większości pozwalającej na samodzielne rządy. Łącznie uzyskałaby ona 206 mandatów, a partie opozycyjne - 254 mandaty.

