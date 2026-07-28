W skrócie Władze PiS zdecydowały o uruchomieniu procedury dyscyplinarnej wobec 44 parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji członkowskiej lub zrobili to nieprawidłowo.

Na liście znajdują się osoby powiązane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus oraz inni parlamentarzyści, ich sprawy zostaną przekazane do rzecznika dyscyplinarnego partii Karola Karskiego.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku wykluczenia powstanie klub parlamentarny Rozwój Plus, który ma liczyć około 40 osób.

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Rafał Bochenek poinformował, że zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, które było kolejnym etapem procedury dotyczącej parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji członkowskiej lub zrobili to w niewłaściwy sposób lub na błędnym formularzu.

Rozłam w PiS. Komitet Polityczny zatwierdził listę 44 osób

Jak przypomniał, decyzję o obowiązku złożenia deklaracji przez wszystkich posłów, senatorów i europosłów PiS prezydium Komitetu Politycznego podjęło 15 lipca. Termin na dopełnienie formalności upłynął 23 lipca.

- Komitet Polityczny podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby - powiedział rzecznik PiS.

Jak zaznaczył, nie są to wyłącznie politycy związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.

- Nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenie choćby na niewłaściwych wzorach - przekazał.

Bochenek dodał, że zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego sprawa trafi teraz do rzecznika dyscypliny partyjnej.

- Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Jak wyjaśnił, dalsze decyzje będą podejmowane zgodnie ze statutem partii.

- To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości - podsumował rzecznik.

Mateusz Morawiecki vs. Jarosław Kaczyński. Jak doszło do rozłamu w PiS?

Wtorkowe obrady miały być finałem konfliktu, który od kilku tygodni narastał między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Punktem zapalnym stało się stowarzyszenie Rozwój Plus, powołane przez byłego premiera i jego współpracowników.

Kierownictwo PiS uznało, że działalność w organizacji o charakterze politycznym jest niezgodna ze statutem partii. Parlamentarzyści otrzymali ultimatum - mieli podpisać deklarację o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Zwolennicy Morawieckiego i sam były premier odmówili, przekonując opinię publiczną, że nie budują konkurencyjnej formacji i że są wypychani z partii.

Morawiecki zapowiedział utworzenie własnego klubu

Jeszcze przed posiedzeniem Komitetu Politycznego Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli decyzja o wykluczeniu zapadnie, jego środowisko powoła własny klub parlamentarny. Według byłego premiera ma on liczyć około 40 parlamentarzystów i roboczo funkcjonować pod nazwą Rozwój Plus.

- Jeżeli będziemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub - zadeklarował Morawiecki w Kanale Zero.

Były premier stwierdził również, że jest "wysoce prawdopodobne", że formacja powstanie jeszcze w obecnym tygodniu.





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