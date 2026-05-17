1 czerwca 2026 roku ZUS dokona automatycznej waloryzacji stan kont i subkont przyszłych emerytów. Prognozowana wartość to 9,1 proc. Co to oznacza? Jeśli przyszły emeryt wstrzyma się z wnioskiem do lipca, otrzyma świadczenie wyższe nawet o 350 zł.

Ile wynosi wskaźnik waloryzacji składek w ZUS w 2026 roku?

Podstawą mechanizmu przeliczania jest ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w której art. 25 określa zasady ustalania podstawy obliczenia emerytury oraz przewiduje coroczne przeliczenie składek od 1 czerwca.

Sam proces znacząco różni się od marcowej waloryzacji świadczeń i nie oznacza automatycznej podwyżki dla osób już pobierających emeryturę. Wyjątkiem są tylko osoby kontynuujące aktywność zawodową.

Czerwcowa waloryzacja dotyczy przede wszystkim kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych przyszłych świadczeniobiorców. Jest to operacja księgowa zwiększająca wartość środków zapisanych na koncie przed wyliczeniem emerytury lub jej ponownym przeliczeniem.

W nowym systemie wysokość świadczenia zależy bezpośrednio od kwoty zapisanej na koncie oraz średniego dalszego trwania życia publikowanego przez GUS, dlatego nawet pozornie niewielka zmiana wskaźnika może wyraźnie wpłynąć na wysokość przyszłej wypłaty.

W 2025 roku roczna waloryzacja składek emerytalnych wyniosła rekordowe 14,41 proc., natomiast środki zapisane na subkontach wzrosły o 9,49 proc. Według obecnych prognoz ekonomicznych czerwcowa waloryzacja w 2026 roku ma wynieść około 9,1 proc., co nadal oznaczałoby wyraźny wzrost wartości kapitału zgromadzonego przez przyszłych emerytów.

Dlaczego złożenie wniosku w lipcu jest bardziej opłacalne niż w maju?

Czerwcowa waloryzacja ma największe znaczenie dla osób, które dopiero przygotowują się do przejścia na emeryturę. Wniosek złożony po zakończeniu corocznego przeliczenia oznacza, że ZUS uwzględni wyższą wartość składek zapisanych na koncie i subkoncie, co może bezpośrednio zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia.

Najbardziej odczuwalne korzyści dotyczą osób z dużym kapitałem emerytalnym i długim stażem pracy. Oto przykłady (źródło Infor.pl):

Wpływ przeliczenia na emeryturę Kobieta, 500 tys. zł kapitału przed przeliczeniem 545 tys. zł kapitału po przeliczeniu

270 zł miesięcznie do emerytury Mężczyzna, 700 tys. zł kapitału przed przeliczeniem 763 tys. zł kapitału po przeliczeniu 350 zł miesięcznie do emerytury

Znaczenie ma jednak nie tylko sam wzrost kapitału, lecz także sposób wyliczania emerytury przez ZUS. Zgromadzone środki dzielone są przez średnie dalsze trwanie życia, dlatego późniejsze przejście na emeryturę może działać na korzyść przyszłego świadczeniobiorcy podwójnie.

Konto emerytalne zostaje wcześniej powiększone przez czerwcową waloryzację, a jednocześnie statystyczna liczba miesięcy przyjmowanych do wyliczeń jest niższa. Nawet przesunięcie decyzji z maja na lipiec potrafi znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia wypłacanego przez kolejne lata.

Z tego powodu wiele osób przed złożeniem wniosku dokładnie analizuje swoją sytuację w ZUS. Pomocne są między innymi prognozy dostępne na stronach internetowych Zakładu oraz informacje o stanie konta emerytalnego. Dopiero takie wyliczenia pozwalają ocenić, czy odłożenie decyzji o kilka tygodni rzeczywiście przyniesie wyraźną korzyść finansową.

Dziedziczenie środków z subkonta a czerwcowa waloryzacja

W przypadku osób urodzonych po 1968 roku, środki z subkont również są waloryzowane w czerwcu i co ważne - podlegają dziedziczeniu.

W przypadku śmierci takiej osoby, należy złożyć w ZUS formularz USS "Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej".

Beneficjenta takich środków można wskazać jeszcze za życia, co zasadniczo skraca dalsze postępowanie.

