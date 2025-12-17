W skrócie Polska zdecydowała się na wznowienie produkcji min przeciwpiechotnych po wypowiedzeniu traktatu ottawskiego, podążając tym samym śladem krajów bałtyckich. Wypowiedź wiceministra obrony Pawła Zalewskiego przytoczyła agencja Reutera.

Miny mają być rozlokowane wzdłuż wschodniej granicy, a ewentualna nadwyżka trafi do Ukrainy oraz państw bałtyckich.

Produkcję min zaplanowano w ramach programu 'Tarcza Wschód', zakładając pozyskanie milionów sztuk do 2026 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Za sprawą wypowiedzenia traktatu ottawskiego - co Polska uczyniła w ślad m.in. za krajami bałtyckimi - możliwe będzie uzbrojenie granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim. Posłużyć mają do tego miny przeciwpiechotne.

- Chcemy pozyskać dużą liczbę tak szybko, jak to możliwe - powiedział w rozmowie z dziennikarzami wiceszef MON Paweł Zalewski.

Miny przeciwpiechotne w Polsce. Paweł Zalewski: Mamy takie potrzeby

Miny przeciwpiechotne mają być częścią zaplanowanego na lata 2024-2028 programu "Tarcza Wschód", którego celem jest zapewnienie Polsce odporności na ewentualne ataki i wojnę hybrydową.

Zalewski zapytany, czy ich produkcja mogłaby rozpocząć się w przyszłym roku - po oficjalnym zakończeniu procesu wycofywania się z konwencji ottawskiej - odparł, że bardzo na to liczy. - Mamy takie potrzeby - zaznaczył.

Sześciomiesięczny okres wycofywania Polski z traktatu ottawskiego zakończy się 20 lutego 2026 roku.

Ile min jest w stanie pozyskać Polska? Nadwyżka może trafić do Ukrainy

Przedsiębiorstwo Belma - dostarczające polskiemu wojsku kilka innych rodzajów min - poinformowało, że polskie zasoby min przeciwpiechotnych będą liczone w milionach sztuk.

- Reagujemy na popyt Polski, czyli jakieś pięć do sześciu milionów min wszelkiego rodzaju - powiedział agencji Reutera dyrektor generalny Belmy Jarosław Zakrzewski.

Jak dodał, MON dotąd nie złożyło zamówienia, jednak firma jest w stanie wyprodukować do 1,2 miliona min przeciwpiechotnych w przyszłym roku.

Według ministra Zalewskiego nadwyżka wyprodukowanej broni mogłaby zostać przekazana siłom zbrojnym Ukrainy. - Wychodzimy od naszych własnych potrzeb, ale Ukraina jest absolutnym priorytetem, ponieważ front ukraińsko-rosyjski jest polską i europejską linią bezpieczeństwa - wyjaśnił.

Polskie przedsiębiorstwo mogłoby też dostarczać miny do państw bałtyckich graniczących z Rosją, które zasygnalizowały chęć pozyskania takiego uzbrojenia.

Wypowiedzenie konwencji ottawskiej. Polska poszła śladem państw bałtyckich

Uchwalony w 1997 roku traktat ottawski jest umową międzynarodową, która zakuje używania min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. Nakłada także na kraje obowiązek ich niszczenia. Polska została sygnatariuszem umowy 4 grudnia 1997 roku, a ratyfikowała ją w 2012 roku.

Proces wycofywania się z traktatu ottawskiego ruszył w sierpniu 2025 roku. Pod koniec lipca ówczesny prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod właściwą ustawą w tej sprawie. Wcześniej podobną decyzję podjęły Ukraina, Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa. Wizji ponownego produkowania min przeciwpiechotnych stanowczo sprzeciwiły się zaś władze Norwegii.

"Komentarze Zalewskiego są pierwszym potwierdzeniem ze strony Warszawy, że uzbrajanie będzie zrealizowane" - podała agencja Reutera.

Wojna Ukrainy z Rosją. Ruch Polski, wznowimy produkcję min przeciwpiechotnych

Ostatnie sztuki min przeciwpiechotnych na terenie Polski wyprodukowano w połowie lat 80. W 2016 roku, na zasadach konwencji ottawskiej, broń ta została zniszczona.

Dotychczas produkcję min, która mogłaby ruszyć w 2026 roku, ogłosiły Litwa i Finlandia. Łotwa i Estonia nie podały do informacji publicznej podobnych planów, jednak urzędnicy w Rydze zaznaczyli, że państwo jest w stanie szybko rozpocząć tworzenie tego rodzaju broni.

Na wypowiedzenie konwencji zdecydowała się także Ukraina, aby móc bronić się przed państwem agresorem - Rosją. Dekret w tej sprawie podpisał Wołodymyr Zełenski.

Źródło: Reuters

Morawiecki w "Gościu Wydarzeń" o Donaldzie Tusku: Prześcignął Jerzego Urbana Polsat News