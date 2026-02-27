Kłótnie w PiS. Nowy ruch prezesa partii. Uderza w Morawieckiego

Sprawy posłów Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, trafią do partyjnej komisji etyki - ogłosił w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodał, stało się to "w związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez PiS zakazu wszczynania dyskusji w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego".

Starszy mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy z dwoma mikrofonami, w tle widoczny ekran z logotypem partii oraz polska flaga.
Prezes PiS Jarosław KaczyńskiTomasz JedrzejowskiReporter

W skrócie

  • Decyzją Jarosława Kaczyńskiego sprawy Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej trafią do partyjnej komisji etyki za naruszenie zakazu prezesa PiS dotyczącego publicznych dyskusji w mediach społecznościowych.
  • W czwartek w mediach społecznościowych doszło do kłótni między Mateuszem Morawieckim a Patrykiem Jakim.
  • W partii pojawiły się obawy o możliwy rozłam. Część członków PiS krytykuje Mateusza Morawieckiego, a część stoi po stronie byłego premiera.
Jak czytamy we wpisie Rafała Bochenka, decyzja Jarosława Kaczyńskiego zapadła "w związku z wczorajszym (czwartkowym - red.) naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania dyskusji w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego".

Z tego względu, o czym poinformował rzecznik PiS, sprawy posłów Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski oraz Mirosławy Stachowiak-Różeckiej trafią do partyjnej komisji etyki.

    "Wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa Patryka Jakiego, są wciąż analizowane ze względu na złożony kontekst. Do komisji etyki trafiła już wcześniej sprawa Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych" - uzupełnił Bochenek.

    Spór na linii Mateusz Morawiecki - Patryk Jaki

    W czwartek wieczorem doszło w mediach społecznościowych do kłótni między Mateuszem Morawieckim a Patrykiem Jakim. Przyczyną był filmik wrzucony przez Jakiego ze spotkania w ramach akcji "Zmień moje zdanie".

    Jaki wrzucił pytanie młodego człowieka, który pytał, jakie ma gwarancje, że po powrocie PiS do władzy "nie będzie już zadłużania naszego kraju i nie będzie uzależniania nad od UE".

    - Pan poseł ma w tej sprawie czyste sumienie, tak jak właściwie cała dawna Suwerenna Polska - mówił student, zwracając się do Jakiego. - Tylko dawna Suwerenna Polska nie stanowi większości w PiS - zaznaczał..

    Jaki w odpowiedzi stwierdził, że najlepszym dowodem na to, że tym razem będzie inaczej jest podejście PiS do programu SAFE.

    - My twardo mimo tej całej propagandy, tym razem twardo zachowujemy się jak trzeba i żadne sondaże, żaden szantaż finansowy, nic na nas nie wpłynie i koniec. Wyciągnęliśmy wnioski. Oczywiście jest kilku posłów, którzy zachowują się inaczej i warto obserwować, którzy się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków - mówił.

      Morawiecki potraktował to jako atak na jego były rząd i zdecydował się odpowiedzieć Jakiemu. Zamieścił wpis, zaczynający się od słów: "Patryku, skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?".

      Dalej Morawiecki stwierdził, że "w naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS". Zarzucił też Jakiemu i jego ludziom, że "zajmują się głównie krytykowaniem nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023". "To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie" - podsumował były premier.

      Rozłam w PiS "wisi w powietrzu"

      Jak wcześniej w piątek informowaliśmy w Interii, wpis Morawieckiego skierowany pod adresem Jakiego został odebrany jako złamanie zalecenia Kaczyńskiego, który zabronił publicznych sporów swoim posłom.

      "Stronnicy byłego premiera twardo mówią, że to nie on zaczął. W partii wrze, bo nie wiadomo, czym mogłoby się skończyć ewentualne zawieszenie Mateusza Morawieckiego" - przekazała Kamila Baranowska, a jeden z posłów PiS powiedział naszej reporterce, że "rozłam (w partii - red.) wisi w powietrzu".

      Jeden z przeciwników Morawieckiego w partii stwierdził w rozmowie z Interią, że wpis byłego premiera "był bardzo słaby i niepotrzebny" oraz nie został dobrze przyjemny w partii. - Mateusz i jego ludzie nie trzymają ciśnienia i reagują emocjonalnie. Jaki de facto nic złego nie zrobił i nie powiedział, a Mateusz odpowiedział z armaty, stawiając prezesa Kaczyńskiego w trudnej sytuacji - stwierdził.

