Kłótnia w Zjednoczonej Prawicy. "Suwerenna Polska ma zasadniczy problem"

Następnie ogłosiła, że Komisja Europejska podejmie decyzję o odblokowaniu środków dla Polski . Chodzi o 137 mld euro - 60 mld z Krajowego Planu Odbudowy i 76 mld z funduszy spójności. Sposób odblokowania środków krytykują politycy Zjednoczonej Prawicy , choć nie są do końca zjednoczeni w ocenie sytuacji oraz jej powodów.

PiS kontra Suwerenna Polska

"Z perspektywy obowiązującego prawa nic się nie zmieniło. A to oznacza, że Suwerenna Polska miała rację przekonując, że cały mechanizm zbudowany jest na politycznym szantażu i żadne kompromisy, ale weta mogą uratować Polskę. Stało się inaczej, Polska dziś jest inna. Szantaż okazał się skuteczny, kompromisy nie " - podkreślił w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta .

"Aktualny rząd na żadne prawo się nie ogląda. Konstytucja i ustawy są dla nich nieistniejące, a UE przyklaskuje, bo odzyskała pełne wpływy nad Polską. A tylko to się dla UE liczyło, a nie żadna praworządność" - pisał dalej.

Mariusz Błaszczak: Donald Tusk musi spłacić swój dług

O ile kwestia zakresu sprawczości głosu Polski w UE wywołała sprzeczne opinie, to sam fakt przekazania akurat teraz środków Polsce przez KE politycy Zjednoczonej Prawicy oceniają jednoznacznie.

"Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że blokada środków z KPO dla Polski miała jeden cel - powrót do władzy Donalda Tuska . Ursula von der Leyen dziś udaje, że nie widzi ordynarnego łamania prawa przez 'Koalicję 13 grudnia' w Polsce" - napisała była minister edukacji Anna Zalewska .

"Brukselskim urzędnikom nie chodziło o żadną praworządność, tylko o to żeby potulny i uległy polityk, taki jak Donald Tusk objął władzę w Polsce. Za odblokowanie KPO, Polska zapłaci wysoką cenę w postaci zgody Donalda Tuska na wszystkie oczekiwania unijnych decydentów - na pakt migracyjny, wejście do strefy euro, zmiany w traktatach i ekoterror. Teraz to Donald Tusk musi spłacić swój dług" - wskazuje Błaszczak.