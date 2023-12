Posłanka Koalicji Obywatelskiej zamieściła na portalu X (dawny Twitter) serię wpisów, w których opowiada o ataku , jakiego miała dopuścić się parlamentarzystka z Prawa i Sprawiedliwości . Jak czytamy, do napaści miało dojść w poniedziałek w restauracji sejmowej, gdy jadła obiad.

Według relacji Magdaleny Filiks posłanka PiS podeszła do niej - choć przedstawicielka z KO nie zwróciła się do niej słowem - i w obecności świadków "wykrzyczała obelgi" na temat jej tragicznie zmarłego syna. "Kiedy zwróciłam jej uwagę, że to przekroczenie wszelkich granic, zaczęła krzyczeć, że jej syna też ktoś atakował. Szok" - napisała Filiks.