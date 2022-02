Kłótnia na antenie. Poszło o zdjęcie

Oprac.: Anna Nicz Polska

- Pan Kołodziejczak kompletnie nie ma nic ciekawego do powiedzenia, bo się na niczym nie zna, zresztą sam mi to powiedział. On chce się tylko fotografować - powiedział w "Debacie Dnia" poseł Janusz Kowalski.

Zdjęcie Michał Kołodziejczak i Janusz Kowalski w "Debacie Dnia" / Polsat News