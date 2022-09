Kłótnia Kołodziejczaka i Kowalskiego. Lider AgroUnii dał politykowi kredki

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Człowiek, który się nie zna na rolnictwie, na bieżących problemach, zostaje wiceministrem rolnictwa tylko dlatego, by wszystko składało się w tej układance politycznej - powiedział o Januszu Kowalskim na antenie Polsat News lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Szef ruchu rolniczego wręczył także nowemu członkowi rządu kredki oraz zeszyt "by rysował sobie łąki, pola, traktory i na tym zakończył przygodę z rolnictwem". Swój stosunek do Kołodziejczaka Kowalski określił bardziej szczegółowo w wywiadzie dla Interii.

Zdjęcie Michał Kołodziejczak przyniósł do studia Polsat News rekwizyty / Polsat News