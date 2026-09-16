W skrócie Komisja sejmowa wyraziła zgodę na aresztowanie Wojciecha Króla, posła KO, podejrzewanego o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wykorzystywanie kontaktów i pomoc w sprawach biznesowych.

Prokuratura Europejska zarzuca Królowi przyjęcie łapówki, korzystanie z luksusowego samochodu oraz wyjazd do Tajlandii od przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, a także pośrednictwo w kontraktach z instytucjami państwowymi.

Drugie przestępstwo dotyczy otrzymania korzyści majątkowej od dewelopera, w tym wykończenia i wyposażenia willi, za co poseł miał pomagać w realizacji projektów związanych z transformacją energetyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Decyzję podjęła sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. W głosowaniu dot. wyrażenia zgody na tymczasowe aresztowanie udział wzięło 16 posłów. 13 było za, jedna osoba była przeciw, a od głosu wstrzymały się dwie osoby.

To drugi wniosek Prokuratury Europejskiej (PE) ws. Wojciecha Króla. Za pierwszym razem, 31 lipca, komisja opowiedziała się za uchyleniem posłowi immunitetu, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił mu immunitet.

Delegowana do PE prok. Agnieszka Marcińczyk wskazała, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy "innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania". Dodała, ze zostały one zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku.

W ubiegłym tygodniu szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że poseł Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, tym samym przestał być wiceprzewodniczącym klubu.

Więcej informacji wkrótce...

Przyjął łapówkę, auto oraz wycieczkę do Tajlandii. Komisja zadecydowała ws. Wojciecha Króla

Do wniosku Prokuratury Europejskiej dotarli dziennikarze Polsat News Marcin Fijołek i Adrian Żuchewicz, a pierwsze ustalenia zaprezentowali w podcaście "Polityczny WF" Marcin Fijołek i Piotr Witwicki.

PE wskazuje, że Wojciech Król miał popełnić dwa przestępstwa z art. 230 Kodeksu karnego. Pierwszy opiera się na współpracy polityka z jednym z przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

PE wskazuje, że polityk Koalicji Obywatelskiej miał przyjąć od przedsiębiorcy 2,5 tys. euro łapówki, korzystać z luksusowego Mercedesa klasy V podczas dwóch wyjazdów rekreacyjnych do Włoch, oraz polecieć na opłaconą wycieczkę do Tajlandii.

Ponadto Król miał obiecać biznesmenowi pośrednictwo w załatwianiu korzystnych kontraktów z instytucjami państwowymi takimi jak MON lub MSWiA. Przedsiębiorca prowadzi bowiem firmę produkującą samochody specjalistyczne przeznaczone dla służb.

Polityk miał zobowiązać się też pomóc przedsiębiorcy w podpisaniu kontraktu na dostawę sprzętu z podmiotem z Wietnamu, który miał opiewać na kwotę 100 mln zł. Według śledczych Król zagwarantował sobie 3-proc. prowizję od tej umowy, czyli zarobiłby na tym trzy mln zł. Umowa jednak nigdy nie weszła w życie.

Komisja Regulaminowa zdecydowała ws. Wojciech Króla

Drugie przestępstwo zarzucane posłowi pochodzi z tego samego paragrafu. W tym przypadku chodzi o dewelopera, który działa w branży mieszkaniowej i energetycznej. Poseł KO miał otrzymać od niego korzyść majątkową w postaci wykończenia i wyposażenia luksusowej willi w Tychach, która wyceniana jest na 3,8 mln zł.

Król miał decydować o tym jak dom zostanie wykończony oraz jakie sprzęty i meble się w nim znajdą. Oficjalnie willa nie była własnością posła, jednak mieszkał on w tym budynku, który wynajmował za pięć tys. zł miesięcznie.

Prokuratura Europejska wskazuje, że to stawka znacznie zaniżona, gdyż rynkowe wartości osiągają od 12 do 26 tys. zł miesięcznie.

Deweloper miał problemy, które wynikały z potrzeby dopasowania profilu działalności do zmieniających się wymogów prawnych oraz kłopotów we współpracy z partnerami, którymi były m.in. spółki z udziałem Skarbu Państwa.

PE zarzuca politykowi, że ten znów podjął się pośrednictwa między firmą prywatną a instytucjami państwowymi.

Powołując się na wpływy w Ministerstwie Klimatu, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych miał pomagać przedsiębiorcy w realizacji projektów w zakresie budowy czy modernizacji różnych elementów związanych z transformacją energetyczną kraju. PE szacuje, że działania Króla pozwoliłyby na zawarcie kontraktów na kwotę 100 mln zł.

Obaj przedsiębiorcy z którymi współpracował Król złożyli częściowe wyjaśnienia w sprawie, a sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy.



