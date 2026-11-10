W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo przeciwko Michałowi Kołodziejczakowi w sprawie udzielania środków odurzających i zmuszania do określonego zachowania.

Kanał Zero odmówił prokuraturze przekazania danych adresowych kobiet występujących w materiale oraz oryginałów nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską.

Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej po tym, jak byłe współpracownice oskarżyły go o stosowanie przemocy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających przez posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że 27 października warszawska prokuratura okręgowa wszczęła dochodzenie w zakresie "udzielenia nieustalonych środków odurzających w różnych datach, w jednej znanej i jednej nieznanej dacie, dwóm różnym osobom, czyli ustalonej i nieustalonej". Czyn ten zagrożony jest karą więzienia od trzech miesięcy do lat pięciu.

Kołodziejczak ma kłopoty. Sprawę bada prokuratura

Prok. Skiba poinformował, że prokuratura wystąpiła do Kanału Zero o nadesłanie danych adresowych osób pokrzywdzonych, które wypowiadały się na temat nieprawidłowości, jak również o nadesłanie oryginałów nagrań, które zostały upublicznione w tym programie.

- Otrzymaliśmy odmowę udostępnienia zarówno danych, jak i nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską i brak woli ze strony osób, które się wypowiadały - dodał.

W związku z odmową prokuratura podjęła działania zmierzające do ustalenia tych osób, m.in. wystąpiła do różnych instytucji, np. ministerstwa, o nadesłanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej osób współpracujących z posłem Kołodziejczakiem.

Możliwy wniosek o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej

Rzecznik podkreślił, że dziennikarze Kanału Zero przyszli z jedną z kobiet, która została przesłuchana w charakterze świadka - pokrzywdzonej. - Nie jest to jednak osoba, która brała udział w nagraniu dla Kanału Zero i dysponowała odpowiednimi nagraniami. To kolejna osoba, która zgłosiła się do dziennikarzy - wyjaśnił.

Prok. Skiba zaznaczył, że prokuratura po wyczerpaniu innej drogi w związku z pozyskiwaniem danych w tej sprawie, podejmie decyzję co do ewentualnego skierowania wniosku o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej.

- Aczkolwiek dokumentacja stanowiąca podstawę wszczęcia nie wróży zbyt dobrze uwzględnieniu takiego wniosku przez sąd, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę sądów warszawskich - dodał.

Kobiety zarzucają Kołodziejczakowi m.in. groźby i przemoc

W październiku Kanał Zero opublikował materiał, w którym dwie kobiety oskarżyły Michała Kołodziejczaka o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, kierowanie gróźb w ich kierunku oraz zażywanie i podawania im środków odurzających.

Po wyjściu sprawy na jaw Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W pierwszej połowie października były wiceminister stawił się w siedzibie ABW w związku z oskarżeniami byłych współpracownic. Towarzyszył mu detektyw Krzysztof Rutkowski, który w jego imieniu wypowiadał się dla mediów. Przekazał, że Kołodziejczak zdecydował się złożyć zawiadomienie na jedną z oskarżających go kobiet. Utrzymywał też, że były poseł jest niewinny.



