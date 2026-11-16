W skrócie Waldemar Żurek skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie w związku z podejrzeniem popełnienia czterech przestępstw.

Zgromadzone przez prokuraturę dowody wskazują wysokie prawdopodobieństwo, że polityk dopuścił się zarzucanych mu czynów - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Sprawa dotyczy m.in. wprowadzania w błąd darczyńców oraz rodziców chorych dzieci co do kosztów i skuteczności rzekomych terapii.

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"Zarzuty dotyczą oszustw i usiłowania oszustw na szkodę Fundacji Siepomaga na wielomilionowe kwoty, prania brudnych pieniędzy oraz posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami spółki VinciNeoClinic. Chodzi o wprowadzanie w błąd darczyńców, samej fundacji oraz rodziców chorych dzieci co do skuteczności i kosztów rzekomych terapii" - przekazał Waldemar Żurek.

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Do wpisu minister sprawiedliwości dołączył także komunikat Prokuratury Krajowej, otwiera się w nowym oknie w tej sprawie.

Łukasz Mejza może mieć kłopoty. Wniosek o uchylenie immunitetu

"Postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia doprowadzenia Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, otwiera się w nowym oknie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 63 694,90 zł oraz w kwocie 79 972,74 USD, poprzez wprowadzenie pracownika Fundacji w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia środków zebranych podczas zbiórki publicznej prowadzonej na rzecz ustalonej osoby, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i inne" - brzmi fragment pisma prokuratury.

W komunikacie rzecznik prasowy prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak pisze, że zgromadzone dowody dostatecznie uzasadniają podejrzenie popełnienia przez posła Mejzę czterech przestępstw. "Materiał dowodowy obejmuje m.in. zeznania świadków, dane telekomunikacyjne, korespondencję e-mail, kopię strony internetowej spółki VinciNeoClinic oraz dokumentację, w tym zabezpieczoną podczas przeszukania miejsca zamieszkania Łukasza Mejzy, otwiera się w nowym oknie" - wskazano.

Prokuratura chce postawić zarzuty Łukaszowi Mejzie

Prokuratura wymienia także czyny, których mają dotyczyć zarzuty.

W pierwszej ze spraw chodzi o oszustwo na szkodę Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu. Mianowicie o "doprowadzenie, wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, fundacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 373 731,56 zł".

"We wniosku o zorganizowanie zbiórki na leczenie i rehabilitację, złożonym przez ustaloną osobę, podano nieprawdziwe informacje o sytuacji majątkowej wnioskodawcy i miejscu wykonywania zabiegów medycznych. Podejmowano także działania zmierzające do uzyskania jak najwyższej kwoty darowizn. Następnie, aby uzyskać zebrane środki, przedłożono Fundacji dwie poświadczające nieprawdę faktury wystawione przez VinciNeoClinic LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie, której współzałożycielem był Łukasz Mejza. Fundacja wypłaciła środki w trzech transzach, ponosząc szkodę w łącznej wysokości 373 731,56 zł" - opisała prokuratura.

Następnie prokuratura wymienia pranie pieniędzy. Chodzi o podejmowanie wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, czynności zmierzających do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia ustalenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie 92 971,50 zł.

"Łukasz Mejza miał wiedzieć, że środki te pochodziły z korzyści związanych z oszustwem na szkodę Fundacji Siepomaga. W wyniku wprowadzenia w błąd Fundacja przekazała środki ze zbiórki na rachunek VinciNeoClinic LLC, której współzałożycielem był Łukasz Mejza. Następnie środki przelano w całości na inny rachunek bankowy i rozdysponowano" - podkreślono.

Kolejny czyn dotyczy usiłowania oszustwa w związku ze zbiórką na leczenie małoletniego. W tym przypadku prokuratura pisze o usiłowaniu (...) doprowadzenia Fundacji Siepomaga do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 255 000 zł przeznaczonej na leczenie małoletniego.

Jak czytamy, przedstawicieli dziecka "miano wprowadzić w błąd co do skuteczności leczenia, szans na wyleczenie oraz kosztów i miejsca wykonywania zabiegów w klinice VinciNeoClinic, której współzałożycielem był Łukasz Mejza".

"Przedstawicielka ustawowa małoletniego zawarła umowę o współpracy z ustalonym stowarzyszeniem. Stowarzyszenie, działając w imieniu przedstawicieli ustawowych małoletniego, złożyło wniosek o zorganizowanie zbiórki z celem finansowym określonym na 1 000 000 zł. Do wniosku dołączono dokumentację medyczną i oświadczenie o kosztach leczenia. Łukasz Mejza nie osiągnął zamierzonego celu, ponieważ przedstawiciel Fundacji odmówił rozpoczęcia zbiórki" - opisuje w komunikacie prokuratura.

Jako ostatnią sprawę wymieniono usiłowanie oszustwa w związku ze zbiórką na leczenie małoletniej. Chodzi o "usiłowanie, wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia Fundacji Siepomaga do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 1 190 000 zł przeznaczonej na leczenie małoletniej". W tym przypadku także przedstawicieli dziecka miano wprowadzić w błąd co do skuteczności leczenia.

Następnie złożono do fundacji wniosek o organizację zbiórki na leczenie i rehabilitację w klinice VinciNeoClinic w USA, której współzałożycielem był Mejza. Do wniosku dołączono kosztorys leczenia i poświadczającą nieprawdę fakturę pro forma.

"W ten sposób miano wprowadzić pracownika Fundacji w błąd co do miejsca wykonywania zabiegów, podmiotu leczniczego i kosztów leczenia. Łukasz Mejza nie osiągnął zamierzonego celu, ponieważ przedstawiciel Fundacji odmówił rozpoczęcia zbiórki" - podsumowała prokuratura.

Immunitet poselski Łukasza Mejzy

Prokuratura przypomina, że Łukasz Mejza jest objęty immunitetem parlamentarnym. Pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej co do zasady wymaga uprzedniej zgody Sejmu.

"Wyrażenie zgody przez Sejm umożliwi prokuratorowi przedstawienie Łukaszowi Mejzie zarzutów i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego" - kończy komunikat prok. Anna Adamiak.



