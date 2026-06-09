Kłopoty Antoniego Macierewicza. Poseł PiS usłyszał zarzuty

Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Jest decyzja prokuratury

- Zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków oraz zabezpieczony stenogram z posiedzenia plenarnego Sejmu z dnia 11 września 2025 roku, pozwolił na przedstawienie Antoniemu Macierewiczowi zarzutów - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Mateusz Martyniuk.

W ocenie prokuratury poseł PiS, w trakcie publicznego wystąpienia w Sejmie, dopuścił się znieważenia funkcjonariuszy publicznych: szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto, nazywając ich rosyjskimi agentami.

Pomówił ich również o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, co zdaniem prokuratury "mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk".

Pierwszy z tych czynów zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3, a drugi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Podejrzany Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień - przekazał prokurator Mateusz Martyniuk.

Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie pod koniec kwietnia tego roku.

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