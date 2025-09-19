Niemal 60 priorytetów Rady Ministrów, które zgłosili poszczególni szefowie resortów, przedstawił w piątek Maciej Berek - minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Stało się to na wspólnej konferencji z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, a wspomniane najważniejsze cele - wedle słów Berka - nie są jedynym obszarem działań ministrów, a ponadto priorytety te mają nie kolidować z innymi działaniami rządu.

- Trudno nie zadać sobie pytania, czy takie rozwiązania mogą pociągnąć kampanię wyborczą - mówił w nowym odcinku "Politycznego WF-u" redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki. Zastanawiał się też - w kontekście faktu, iż zbiór priorytetów ma horyzont sięgający 2027 roku - "czy drugi raz da się zrobić 'Polskę w budowie', czyli "to, co kiedyś w zupełnie innej rzeczywistości politycznej się udało". - Czy nie jest dzisiaj tak, że ludzie potrzebują jednak idei? - nadmienił.

Jak kontynuował dziennikarz, "pewnie przedmiotem takiej kampanii, oprócz modernizacji (w Polsce - red.), byłoby bezpieczeństwo". - To dwa filary tego, w jaką stronę chce iść dzisiaj Koalicja Obywatelska. Natomiast nie jestem pewien, czy w ogóle mamy gdzieś formację, może poza Partią Pracy z Keirem Starmerem w Wielkiej Brytanii, której jej się to udało w Europie - wskazał.

Pęknięcie w obozie rządzącym? "Będziemy de facto opozycją na komisji"

Marcin Fijołek, prowadzący "Graffiti" w Polsat News, zgodził się, iż żyjemy w "emocjonalnych czasach", gdy opowieść o wdrażaniu systemu takiego, jak e-rejestracja do lekarza może nie ponieść danej formacji do wyborczego zwycięstwa. W tym kontekście podzielił się w podcaście Interii swoimi ustaleniami co do priorytetów nowej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

- Miała przedstawić priorytety swojego resortu w przyszłym tygodniu, ale spadły te nieszczęsne drony rosyjskie. W związku z tym to zostało przełożone - chociaż minął tydzień i tej konferencji nie ma. Później miała przedstawić je na sejmowej komisji zdrowia - komisję odwołano, więc zacząłem pytać, dlaczego tak się dzieje, skąd ten klincz - mówił Marcin Fijołek.

Jak usłyszał, "szanowni koledzy z koalicji, czyli posłowie i posłanki Lewicy oraz Polski 2050, którzy akurat stracili w ramach rekonstrukcji rządu wiceministrów zdrowia, spełniają to, co obiecywali". - Skoro nie mamy wiceministrów, musimy bardzo szczegółowo, skrupulatnie prześwietlić plany pani minister, żebyśmy mogli się do tego odnieść. W związku z tym potrzebujemy więcej czasu, a jeśli nie, będziemy de facto opozycją na takiej komisji - opisał stanowisko wspomnianych polityków.

Konflikt o zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. "Dostawało się całej PO"

Marcin Fijołek podkreślił w "Politycznym WF-ie", iż "na dzień dobry pani minister ma pod górkę w związku z przeorganizowaniem spraw" i zwrócił uwagę, że pęknięcie w Koalicji 15 Października było widać także na czwartkowych obradach Rady Warszawy; minęły one pod znakiem burzy wokół idei nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w stolicy. Rządzący w mieście obóz, a więc radnych KO i prezydenta Rafała Trzaskowskiego, krytykował nie tylko lider opozycyjnej partii Razem Adrian Zandberg.

- Wystąpiła tam wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, posłanka Lewicy Dorota Olko i tam też była krytyka KO - co prawda w gruncie rzeczy tej warszawskiej, tak "na wszelki wypadek", ale dostawało się tam całej Platformie Obywatelskiej za to, że jest niespójna, że nie potrafi, nie umie... Tak, jakby Rada Warszawy była zastępczym boiskiem, gdzie można PO pokrytykować - ocenił Marcin Fijołek.

W nowym odcinku "Politycznego WF-u" również o tym, czy realną władzę w Warszawie rzeczywiście dzierży Rafał Trzaskowski, a może nie jest on w stanie "upilnować" radnych KO, by zagłosowali za jego projektem - tak, jak stało się w przypadku nocnej prohibicji. W podcaście Interii także o napięciu między liderami PiS i Konfederacji. Czy w grę wchodzi scenariusz, zgodnie z którym ta druga formacja miałaby w Sejmie po wyborach 2027 dwa kluby, z czego tylko jeden współpracowałby z PiS?

