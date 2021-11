Zdarzenie było szeroko komentowane przez internautów, którzy zwracali uwagę, że Lempart nie wykazała się szacunkiem dla pracujących i powinna posprzątać.

"A może PiS by tak posprzątał, a nie wyręczał się panią? za kilka dni w sejmie ustawa, która zakłada kary od 5 do 25 lat, a nawet dożywocie za aborcję. do tego rejestr ciąż i Instytut Kontroli Macic. nie traćmy perspektywy i nie ufajmy złym wilkom, co to przebrały się za babcię" - napisała Klementyna Suchanow na Twitterze (pisownia oryginalna).

Politycy: Powinna posprzątać

W "Śniadaniu Polsat News i Interii" do zachowania Marty Lempart odnieśli się zaproszeni do studia politycy. Anna Maria Żukowska przyznała, że w takiej sytuacji "pod koniec takiej akcji ruszyłaby pomóc posprzątać".



Z kolei Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta uznał, że "Jeżeli ktoś w takiej sytuacji dokonał dewastacji, to po pierwsze powinien posprzątać, a ponadto powinien zapłacić za szkody, które zostały uczynione". - Jak można przed kamerami niszczyć czyjeś mienie, robić z tego powodu awantury i jeszcze mówić o tolerancji? - pytał.



"Marta Lempart to rynsztok i margines". Kulesza w "Śniadaniu Rymanowskiego"



- Jeśli chodzi o wyczyn pani Lempart, to ja go nie popieram. Jestem wrogiem niszczenia mienia prywatnego i publicznego. Uważam, że powinna posprzątać - powiedział poseł Mariusz Witczak (KO).

- Pani Lempart powinna wziąć rozpuszczalnik i to czyścić - powiedział Bartoszewski.



Kulesza: "Lempart to rynsztok i margines"

Jakub Kulesza (Konfederacja) uznał, że akcja Marty Lempart, to przejaw "całkowitej pogardy dla własności prywatnej".



- Dla mnie pani Lempart (...) to jest rynsztok i margines społeczny na poziomie chuliganów i złodziei - powiedział.