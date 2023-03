Klaudia Jachira przystąpiła do Zielonych. "Łączą mnie z nimi wspólne wartości"

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Posłanka Klaudia Jachira przystąpiła do partii Zieloni. - Łączą mnie z nimi wspólne wartości, chęć życia w otwartej, demokratycznej Polsce, gdzie każdy może kochać, mówić to, na co ma ochotę, gdzie wszyscy chcemy przejść na zieloną stronę mocy - stwierdziła Jachira. W niedzielę informowano o zamiarze przystąpienia posłanki do Zielonych.

Zdjęcie Klaudia Jachira / Polsat News / Polsat News