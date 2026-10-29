Spis treści: Kim jest Agnieszka Bartol? Polityczne doświadczenie nowej minister Dlaczego Donald Tusk postawił na Agnieszkę Bartol? Agnieszka Bartol prywatnie. Włada czteroma językami

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz funkcję minister funduszy i polityki regionalnej objęła 13 grudnia 2023 r. Po niemal trzech latach jej sprawowani, z powodu narastającego sporu z koalicją rządzącą, zrezygnowała ze stanowiska. 27 października tuż przed posiedzeniem rządu Donald Tusk ogłosił, że Pełczyńską-Nałęcz zastąpi Agnieszka Bartol.

Kim jest Agnieszka Bartol? Polityczne doświadczenie nowej minister

Doświadczenie zawodowe nowej członkini rządu jest bardzo bogate. Po studiach na uniwersytecie we francuskim Nancy i Kolegium Europejskim w Natolinie, w 1998 roku podjęła pracę w administracji tej ostatniej placówki. Po dwóch latach trafiła do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, by w 2002 roku rozpocząć pracę w sekretariacie Konwentu Europejskiego. Ten tworzył projekt unijnej konstytucji, a później sama Bartol pracowała także przy traktacie lizbońskim.

Kolejne lata jej zawodowej kariery to praca w Radzie Unii Europejskiej. W 2003 roku zaczęła pracę w Sekretariacie Generalnym, który pomaga organizować pracę rady i dbać o jej spójność. Bartol koncentrowała się na zadaniach związanych z finansami oraz organizacją i od 2009 roku była odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe.

Przełom w jej europejskiej karierze nastąpił w 2016 roku, kiedy to została szefową gabinetu przewodniczącego Rady UE oraz członkiem Zarządu Doradczego SG Rady i Komitetu Audytowego. Funkcję przewodniczącego sprawował wtedy Donald Tusk.

Agnieszka Bartol w listopadzie 2022 roku została mianowana przez Radę Unii Europejskiej na Dyrektor Generalną Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Tu zajmowała się komunikacją i informowaniem o roli i działalności Rady Europejskiej i Rady UE.

Dwa lata później Bartol wróciła do kraju. Została bowiem mianowana na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tu odpowiadała za kwestie ekonomiczne i prawne związane z Unią Europejską oraz polską prezydencję w Radzie UE.

W październiku 2024 roku objęła kierownictwo Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Dlaczego Donald Tusk postawił na Agnieszkę Bartol?

Śledząc zawodową karierę Bartol uwagę zwraca przede wszystkim 2024 rok, czyli moment mianowania na Stałą Przedstawicielkę RP przy UE. Po pierwsze to pierwsza kobieta na tym stanowisku. Po drugie jednak, a co istotne z perspektywy objęcia ministerstwa funduszy, została powołana na stanowisko przez prezydenta Andrzeja Dudę. I to pomimo toczącego się już wtedy sporu o ambasadorów.

Była to swojego rodzaju "odwilż" i to właśnie wtedy ówczesny rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński ocenił, że ta nominacja to przełom w relacjach z Pałacem Prezydenckim. Pomimo że konflikt ambasadorski się nie zakończył, to Agnieszka Bartol została uznana przede wszystkim za urzędniczkę i dyplomatkę specjalizującą się w sprawach Unii Europejskiej, a nie czynną polityk partyjną.

Szef MSZ Radosław Sikorski, wręczając nominację ambasadorską, określił Agnieszkę Bartol jako "ekspertkę, patriotkę, dyplomatkę". A jej doświadczenie z brukselską biurokracją na nowym stanowisku ma pomóc przede wszystkim w dwóch wyzwaniach. Pierwsze to przygotowanie nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2028-2034. Dla Polski przewidziano 123 mld euro i niezbędne jest stworzenie dokumentu, który określi zasady wykorzystania tych pieniędzy. Drugie wyzwanie stojące przed Bartol to KPO. Wartość ostatniego, dziewiątego wniosku to ponad 55 mld zł, które Polska ma otrzymać do końca tego roku.

Agnieszka Bartol prywatnie. Włada czteroma językami

To co ułatwiało pracę Bartol w europejskich instytucjach to na pewno fakt, że nowa minister posługuje się czteroma językami obcymi. Biegle włada bowiem językiem angielskim i francuskim, bez problemu porozumiewa się także w językach włoskim i rosyjskim. Prywatnie urodzona w Warszawie Bartol jest mężatką i matką dwóch córek.



