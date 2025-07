Kim jest "Afgańczyk" od incydentu na granicy? Służby mają problem

Ruszyło postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu do kraju cudzoziemca, który starł się z polskim żołnierzem na granicy polsko-białoruskiej. By było to możliwe, konieczne jest oficjalne ustalenie tożsamości obcokrajowca. Jak przekazała Straż Graniczna, do tego czasu "mężczyzna podający się za obywatela Afganistanu będzie przebywał na terytorium Polski". Nie jest jednak jasne jakiej tak naprawdę jest narodowości.