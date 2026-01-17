W skrócie W nocy z piątku na sobotę do Polski z terytorium Białorusi wleciało kilkadziesiąt obiektów, o czym poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

BBN nie wyklucza możliwości prowokacji pod pozorem działania przemytniczego i apeluje o ostrożność w przypadku znalezienia podejrzanych obiektów.

Na terenie Białegostoku i powiatu sokólskiego policja zabezpieczyła dwa balony przemytnicze z 1,5 tys. paczek nielegalnych papierosów każdy.

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez Szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi" - przekazało w komunikacie BBN.

"Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych" - dodano.

Balony przemytnicze nad Polską. "Nie można wykluczyć prowokacji"

BBN przypomniało również noc z 24-25 grudnia 2025 r., kiedy z terytorium Białorusi wleciało do Polski 59 balonów przemytniczych. Według komunikatu podobny scenariusz mógł mieć również miejsce tej nocy.

"BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego" - napisano.

Zaapelowano również o zachowanie szczególnej ostrożności i w przypadku znalezienia szczątków balonów lub podejrzanych paczek, o niezbliżanie się do nich, tylko natychmiastowe powiadomienie służb.

Podlaskie. Policja znalazła paczki z nielegalnymi papierosami

Jak informowaliśmy w sobotę rano, na terenie Białegostoku oraz powiatu sokólskiego na Podlasiu policjanci zabezpieczyli w nocy dwa balony przemytnicze. Znalezione przesyłki zawierały po 1,5 tys. paczek nielegalnych papierosów.

Jak informuje policja balony przemytnicze zaczęły pojawiać się nad Polską ok. godz. 21 w piątek. "W dniu 16 stycznia br. przed godz. 21:00 Policja otrzymała informację od Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych o niezidentyfikowanych obiektach latających (najprawdopodobniej balonach przemytniczych), które z terenu Białorusi wleciały w polską przestrzeń powietrzną" - przekazała policja.

"Wskazane zostały przybliżone lokalizacje na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego, wobec czego informacje przekazano do właściwych terenowo jednostek Policji" - dodano.

