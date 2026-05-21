Kilka godzin spokoju, potem wyraźny zwrot. Wiemy, gdzie zagrzmi i błyśnie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Aktualizacja

Wcześniej dwa, teraz jeden. W czwartek wyróżni się konkretny obszar, na którym trzeba się spodziewać burz z ulewami i gradem. Na te zjawiska trzeba uważać w strefie rozciągającej się od centrum ku północnym granicom Polski. W pięciu województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Burza nad Warszawą. W czwartek po południu zagrzmi nie tylko w stolicy, lecz również na północy kraju
W czwartek burze skoncentrują się w centrum i na północy Polski. Lokalnie sprowadzą intensywne opady deszczu i drobny gradAdam Burakowski/REPORTER/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W środę burze występowały głównie w zachodniej i północno-wschodniej Polsce, teraz jednak skupią się na jednym, sporym obszarze. Trzeba na nie uważać w łącznie pięciu województwach - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie wszędzie jednak pogoda będzie tak nieprzyjemna.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Burze wracają do Polski. Skupią się na centrum i północy

"Burze są prognozowane na obszarze od wschodniego Pomorza, Warmii i Mazur przez Mazowsze i Kielecczyznę po Małopolskę" - prognozują eksperci z IMGW. Pogoda zacznie się psuć w drugiej połowie dnia. Z tego powodu wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują w następujących województwach:

  • większości mazowieckiego (bez terenów na południowo-wschodnich krańcach);
  • północno-wschodnich powiatach łódzkiego;
  • centralnej i zachodniej części warmińsko-mazurskiego;
  • wschodniej części pomorskiego;
  • północno-wschodnich krańcach kujawsko-pomorskiego.

Tam burze mogą przynieść drobny grad oraz silny deszcz, z sumą opadów sięgającą 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a także mocny wiatr do 65 km/h.

Ostrzeżenia te wejdą w życie w południe i utrzymają się do godz. 20:00.

W czwartek będzie pochmurnie w wielu miejscach i lokalnie przelotnie popada deszcz.

Niezbyt przyjemna aura nie oznacza jednak, że będzie chłodno. Wręcz przeciwnie - czwartek będzie kolejnym dniem, w którym niemal wszędzie termometry pokażą co najmniej 20 stopni.

Zobacz również:

Zbliża się zdecydowane ocieplenie. W weekend może się pojawić pierwszy w tym roku upał - prognozuje IMGW. Kolejne tygodnie przyniosą więcej zmian
Polska

Będzie coraz cieplej, aż zrobi się gorąco. Potem pogoda może zaskoczyć

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda wypełniona ciepłem. Nieliczne wyjątki

W ciągu dnia nieco chłodniej będzie na Pomorzu oraz na terenach podgórskich, gdzie można liczyć na maksymalnie 17-19 stopni Celsjusza, a nad samym morzem nie więcej niż 11-14.

Reszta kraju będzie wyraźnie cieplejsza: od około 21 stopni na zachodzie i w centrum do 23-24 stopni Celsjusza we wschodniej części Polski. Odczuwalnej temperatury nie obniży wiatr, który tam, gdzie nie wystąpią burze, będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Mapa Europy ilustrująca anomalię temperatury powietrza na poziomie 2 metrów, z wyraźnym ociepleniem zachodniej i południowo-zachodniej części kontynentu oraz silnym ochłodzeniem na północnym wschodzie i południowym wschodzie.
Będzie ciepło: w zdecydowanej większości Polski w ciągu dnia nie mniej niż 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Dzięki wysokim temperaturom i dość spokojnej aurze w wielu miejscach pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm albo będzie obojętna.

Mapa Polski z podziałem na regiony przedstawiająca stopień korzystności warunków biometeorologicznych w poszczególnych częściach kraju, oznaczenia graficzne informujące o korzystnych i niekorzystnych warunkach, a także specjalne strefy z przewidywanymi...
Poza obszarami, nad którymi pojawią się burze, w czwartek pogoda będzie miała na nas korzystny wpływIMGWmateriał zewnętrzny

Tam, gdzie pojawią się burze, warunki przejściowo pogorszą się do niekorzystnych.

Zobacz również:

Najbliższe dni będą zdecydowanie cieplejsze. Możliwe, że jeszcze w weekend zanotujemy pierwszy tegoroczny upał - wynika z prognoz IMGW
Polska

Najcieplejszy dzień roku jeszcze w tym tygodniu. Znamy najnowsze prognozy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Wydarzenia": Drony nad Hrubieszowem. Starosta nie poinformował burmistrz i mieszkańcówPolsat News

Najnowsze