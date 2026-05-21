W środę burze występowały głównie w zachodniej i północno-wschodniej Polsce, teraz jednak skupią się na jednym, sporym obszarze. Trzeba na nie uważać w łącznie pięciu województwach - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie wszędzie jednak pogoda będzie tak nieprzyjemna.

Burze wracają do Polski. Skupią się na centrum i północy

"Burze są prognozowane na obszarze od wschodniego Pomorza, Warmii i Mazur przez Mazowsze i Kielecczyznę po Małopolskę" - prognozują eksperci z IMGW. Pogoda zacznie się psuć w drugiej połowie dnia. Z tego powodu wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują w następujących województwach:

większości mazowieckiego (bez terenów na południowo-wschodnich krańcach);

północno-wschodnich powiatach łódzkiego ;

centralnej i zachodniej części warmińsko - mazurskiego ;

wschodniej części pomorskiego ;

północno-wschodnich krańcach kujawsko-pomorskiego.

Tam burze mogą przynieść drobny grad oraz silny deszcz, z sumą opadów sięgającą 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a także mocny wiatr do 65 km/h.

Ostrzeżenia te wejdą w życie w południe i utrzymają się do godz. 20:00.

W czwartek będzie pochmurnie w wielu miejscach i lokalnie przelotnie popada deszcz.

Niezbyt przyjemna aura nie oznacza jednak, że będzie chłodno. Wręcz przeciwnie - czwartek będzie kolejnym dniem, w którym niemal wszędzie termometry pokażą co najmniej 20 stopni.

Pogoda wypełniona ciepłem. Nieliczne wyjątki

W ciągu dnia nieco chłodniej będzie na Pomorzu oraz na terenach podgórskich, gdzie można liczyć na maksymalnie 17-19 stopni Celsjusza, a nad samym morzem nie więcej niż 11-14.

Reszta kraju będzie wyraźnie cieplejsza: od około 21 stopni na zachodzie i w centrum do 23-24 stopni Celsjusza we wschodniej części Polski. Odczuwalnej temperatury nie obniży wiatr, który tam, gdzie nie wystąpią burze, będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Będzie ciepło: w zdecydowanej większości Polski w ciągu dnia nie mniej niż 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Dzięki wysokim temperaturom i dość spokojnej aurze w wielu miejscach pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm albo będzie obojętna.

Poza obszarami, nad którymi pojawią się burze, w czwartek pogoda będzie miała na nas korzystny wpływ IMGW materiał zewnętrzny

Tam, gdzie pojawią się burze, warunki przejściowo pogorszą się do niekorzystnych.

