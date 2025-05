1 czerwca rozpoczyna się lato meteorologiczne. To umowny termin stworzony przez klimatologów, który ma ułatwić porównywanie warunków pogodowych. Na kalendarzowe lato trzeba będzie poczekać do 22 czerwca. Wygląda jednak na to, że pogoda nie będzie czekać tak długo i przyniesie potężne ocieplenie na samym początku miesiąca.