W skrócie Marcin Kierwiński stwierdził, że prezydenckie weta ws. ustawy o kryptoaktywach są w interesie określonej firmy i polityków powiązanych z tą firmą.

Piotr Zgorzelski poinformował, że coraz więcej osób zgłasza straty i zgłasza się jako poszkodowani przez Zondacrypto, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Premier Donald Tusk przekazał, iż Zondacrypto finansowała fundacje powiązane z politykami prawicy i według niego firma korzystała z pieniędzy rosyjskiej mafii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas konferencji prasowej w Gostyninie na Mazowszu Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Marcin Kierwiński zostali poproszeni o udzielenie komentarza w sprawie kontrowersji wokół firmy Zondacrypto.

Minister spraw wewnętrznych i administracji został zapytany konkretnie o to, w czyim interesie działał Karol Nawrocki, wetując ustawę o kryptoaktywach.

- Te weta wyglądają, jakby były w interesie bardzo określonej firmy i bardzo określonej grupy polityków, którzy z tą firmą mieli bardzo konkretne relacje - ocenił Kierwiński, wskazując, że prezydenckie weto "na pewno nie było w interesie Polaków", gdyż "Polacy na tym po prostu tracą".

"Afera porównywalna z największymi z ostatnich 30 lat". Kierwiński o Zondacrypto

Jak kontynuował Kierwiński, "codziennie rano wiele tysięcy inwestorów jednej konkretnej giełdy kryptowalut budzi się z pełnym niepokojem, co stanie się z ich pieniędzmi".

- Ja chcę, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, z jakiego typu procederem mamy do czynienia. To znaczy, podczas, gdy procedowana jest ustawa, podczas gdy procedowane są wnioski dotyczące odrzucenia tego weta, okazuje się, że politycy partii, która nawołuje, żeby tej ustawy nie przyjmować, pobierali pieniądze, dostawali pieniądze od jednej konkretnej firmy, zajmującej się tego typu działalnością - mówił.

Polityk stwierdził, że jest to "afera porównywalna z największymi aferami z ostatnich 30 lat". Kierwiński tłumaczył, że chodzi tu o sytuację, w której "tworzone jest prawo na rzecz firmy i ta firma wpłaca pieniądze na fundacje określonych polityków".

- Myślę, że ten kolejny projekt (ustawy), bo my nie zarzucimy potrzeby uregulowania tego rynku, będzie bardzo, bardzo szybko. Będziemy po raz kolejny apelować do prezydenta, ale także do tych, którzy są po prawej stronie sceny politycznej: ogarnijcie się wreszcie. Pomóżcie Polakom. Dajcie narzędzia do tego, aby oszuści nie mogli okradać Polaków - kontynuował, dodając, że praca nad nowym projektem to kwestia "kilku najbliższych tygodni".

Kierwiński przypomniał również, że w kwestii Zondacrypto prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. - Są także niewyjaśnione sprawy sprzed lat, chociażby kwestia zaginięcia, choć wiele wskazuje na to, że zamordowania, pierwszego właściciela tejże spółki. To są sprawy, którymi teraz zajmuje się prokuratura, zajmują się służby - dodał minister.

"Zgłasza się coraz więcej osób". Klienci Zondacrypto mają problemy

Głos w sprawie giełdy kryptowalut zabrał także Piotr Zgorzelski. - Sprawa jest, jak to mówią prokuratorzy, rozwojowa. Coraz więcej osób zgłasza się, że zostało poszkodowanych przez tę firmę - mówił. - Wzrasta także wartość strat, które obywatele ponieśli i uważam, że prokuratura musi jak najsilniej podejmować działania, aby to wszystko wyjaśnić - dodał.

Jak zaznaczył, pieniądze z tej firmy "nie tylko wpływały na konta fundacji powiązanych z politykami prawej strony", ale "ci politycy uczestniczyli aktywnie w procesie legislacyjnym, aby wpływać na tworzenie takich przepisów, które umożliwiałyby niskie kary dla tych, którzy takich przestępstw dokonywali".

Zgorzelski powiedział również, że Karol Nawrocki przed drugim wetem otrzymał na swoje biurko notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówiącą o nieprawidłowościach w Zondacrypto. Mimo to - jak kontynuował - informacje te nie powstrzymały prezydenta przed zawetowaniem ustawy ws. kryptoaktywów.

Klienci stracili dostęp do swoich środków. Prokuratura wszczęła śledztwo

Niedawno premier Donald Tusk powiedział, że w sprawie Zondacrypto poszkodowanych mogło zostać około 30 tys. osób. Afera wokół firmy rozpoczęła się, kiedy klienci zaczęli zgłaszać, że nie mogą wypłacić swoich środków. Wtedy money.pl i Wirtualna Polska zaczęły informować, że rezerwy bitcointów znanej giełdy kryptowalut spadły o 99 proc.

Doniesieniom zaprzeczał jej prezes, Przemysław Kral, który twierdził, że problemy z wypłatami wynikają z tymczasowych problemów technicznych. W czwartek oświadczył on, że klucze należącego do giełdy ortfela 4,5 tys. bitcoinów (BTC) wartych 300 mln dolarów posiada założyciel BitBay (poprzednika Zondacrypto) Sylwester Suszek, który zaginął 10 marca 2022 roku.

W związku z licznymi zgłoszeniami i doniesieniami klientów, w piątek śląska prokuratura wszczęła śledztwo prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem".

Zgodnie z komunikatem organów ścigania, właściciel giełdy sam przyznał się do tego, że nie posiada dostępu do tzw. zimnego portfela z 4,5 tys. BTC, a informację o tym zatajono przed klientami.

Znana giełda wspierała polityków prawicy? Premier ujawnia

Osobną kwestią są powiązania Zondacrypto z politykami. Premier przekazał 8 kwietnia, że otrzymał od służb informację, iż prezes zarządu tej spółki dokonał wpłat na konta dwóch fundacji powiązanych ze środowiskiem polskiej prawicy.

Przedstawione przez niego dane wskazują na to, że na przełomie października i listopada 2025 roku - na krótko przed głosowaniem nad ustawą regulującą ryek kryptowalut - Kral miał przekazać 450 tys. zł na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej związanej ze Zbigniewem Ziobrą. Część tych środków miała zostać przeznaczona na pomoc prawną dla Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego.

Dodatkowo, jak wskazał premier, spółka powiązana z tym środowiskiem miała przekazać 70 tys. euro fundacji "Dobry Rząd", związanej zPrzemysławem Wiplerem. Zondacrypto miała być ponadto głównym sponsorem wydarzenia o charakterze prawicowym, w którym uczestniczyli istotni przedstawiciele sceny politycznej, w tym osoby zaangażowane w kampanię prezydencką.

"Pieniądze rosyjskiej mafii". Tusk uderza w Zondacrypto

W kolejnych dniach, 17 kwietnia, Tusk powiedział, że "kariera firmy Zondacrypto zaczęła się za pieniądze rosyjskiej mafii", a "u źródeł jej sukcesu finansowego stoją też pieniądze powiązane z rosyjskimi służbami".

Jak kontynuował szef rządu, Zondacrypto powstała w "okolicznościach zasługujących na mocny film kryminalny". - Założyciel zaginął w nieznanych okolicznościach, według wszystkich przypuszczeń nie żyje - kontynuował, wskazując, że "wielka kariera" Zondacrypto zaczęła się w 2022 roku z nowym szefem.

- Firma ta była strategicznym sponsorem słynnej imprezy, tzw. CPAC w Rzeszowie, która promowała prezydenta Karola Nawrockiego, który był uczestnikiem tego spotkania, a również poprzedni prezydent (Andrzej Duda) był w to spotkanie mocno zaangażowany - mówił Tusk. - Związki Telewizji Republika i Zondacrytpo nie wymagają żadnego uzasadnienia - dodał.

W piątek Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy dotyczącej nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. W listopadzie ubiegłego roku Nawrocki zawetował niemal identyczną ustawę, uzasadniając, że wprowadziłaby ona rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Tego weta również nie udało się odrzucić.

Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

