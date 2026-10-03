Kierwiński reaguje na komentarz Mentzena o policjantkach. "W necie macho, a w realu...?"

W skrócie Marcin Kierwiński uznał nagranie Sławomira Mentzena o policjantkach za nieodpowiednie i wyzwał go do udziału w testach sprawnościowych proponowanych przez byłą policjantkę.

Artykuł przytacza reakcję Sylwii Szary z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ze Słubic, która zachęciła do współzawodnictwa w testach sprawnościowych.

Według danych Komendy Głównej Policji, udział kobiet wśród wszystkich funkcjonariuszy policji wynosi ponad 20 procent, a liczba kobiet w służbach wzrastała w ostatnich latach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Kierwiński ocenił nagranie Mentzena jako "bardzo głupie" i "bardzo nierozsądne", podkreślając przy tym ciężką pracę kobiet w służbach mundurowych. Zdaniem polityka funkcjonariuszki policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, SOP oraz wojska dobrze pracują dla Polski.

"Nie wiem, skąd wynikało to niezbyt mądre nagranie pana posła Mentzena - nie wiem, czy to była jakaś forma leczenia własnych kompleksów, czy może jakaś chęć zbudowania swojego takiego ego jako macho" - stwierdził Kierwiński.

"Trzymam kciuki za odwagę pana posła Mentzena, żeby - skoro był tak odważny na X - to żeby przyjął to wyzwanie ze strony policjantek" - dodał Kierwiński.

Mentzen wyśmiał policjantki. Poseł dostał zaproszenie na testy sprawnościowe

To nawiązanie do reakcji na nagranie byłej policjantki i przewodniczącej Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Słubicach Sylwii Szary.

- Skoro mamy podjąć jakieś wyzwanie i ocenić, jak te kobiety są sprawne i jak będą dbały o bezpieczeństwo, spróbujmy się z nimi zmierzyć. (...) Cechy charakteru, jak spryt, umiejętność radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, kiedy kończy nam się gdzieś czas, są niezbędne, żeby przejść test sprawności. Więc myślę, że to wszystko możemy ładnie połączyć i stanąć do wyzwania - powiedziała w Polsat News była policjantka.

"Mam nadzieję, że poseł Mentzen nie wymięknie i przyjmie zaproszenie od policjantek na wspólne testy sprawnościowe? W necie macho, a w realu...?" - zareagował w sobotę Kierwiński.

Lider Konfederacji skrytykował policjantki. Ironiczny komentarz wywołał oburzenie

Afera wybuchła w środę, gdy jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające m.in. zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył ironicznym komentarzem:

"Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie" - mówił na nagraniu Mentzen.

Według danych z początku tego roku w policji łącznie zatrudnionych było ponad 40,5 tys. kobiet, z czego ponad 22,6 tys. to funkcjonariuszki. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich policjantów, udział kobiet wyniósł ponad 20 proc.

Jak podała Komenda Główna Policji, funkcjonariuszki pełnią służbę we wszystkich rodzajach służb, w tym: w służbie prewencyjnej - ponad 12,5 tys. funkcjonariuszek, kryminalnej - ponad 8,7 tys. funkcjonariuszek, wspomagającej - prawie 1,4 tys. funkcjonariuszek oraz kontrterrorystycznej - 12 funkcjonariuszek.

Dla porównania, z końcem 2024 r. służbę w policji pełniły 20 323 funkcjonariuszki, z końcem 2022 r. - 18 759, a 2020 r. - 16 747 funkcjonariuszek.

Z danych KGP wynika ponadto, że od 1 stycznia do 1 grudnia 2025 r. 39 proc. osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji stanowiły kobiety.



