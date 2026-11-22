W skrócie Minister Marcin Kierwiński wyjaśnił, że wyposażenie policjantów w broń maszynową było reakcją na poważne sygnały o możliwym sabotażu przy granicy z obwodem królewieckim.

Szef MSWiA wezwał polityków opozycji do przeprosin wobec policjantów i zastępcy szefa policji za wcześniejsze oskarżenia o polityczne wykorzystywanie służb.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" Rosja planowała na przełomie października i listopada prowokację na granicy, której celem miało być wstrzymanie polskiej pomocy dla Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Minister Kierwiński opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wraca do głośnej sprawy z pierwszych dni listopada. Komenda Główna Policji poinformowała wtedy o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znieważenia i zniesławienia na szkodę zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza Michułki.

Policja podkreśliła wówczas, że publikowanie nieprawdziwych informacji dotyczących funkcjonariuszy, godzi w autorytet państwa i negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Część polityków opozycji sugerowała wtedy, że decyzja Michułki o wyposażeniu części policjantów w broń maszynową, miała związek z wydarzeniami pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wśród wypowiedzi były m.in. słowa lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego o tym, że władze "już gotują przeciwko własnemu narodowi nawet broń maszynową".

Kierwiński reaguje na zarzuty opozycji. "Celem było zabezpieczenie granicy"

W swoim nagraniu szef MSWiA potwierdził stanowisko KGP, że wzmocnienie policji było związane z zagrożeniem sabotażem przy granicy z obwodem królewieckim.

- Celem tego pisma i celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażom ze strony obcych służb - przekazał Kierwiński.

Jak dodał, skierowano specjalne siły: policji, straży granicznej, służb specjalnych i wojska na granicę z obwodem królewieckim, aby wzmocnić bezpieczeństwo.

- Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło - podsumował.

"Przeproście polskich policjantów". Szef MSWiA wzywa opozycję

Odniósł się też do zarzutów opozycji.

- Mówiłem im wtedy na komisji: Jeszcze będziecie połykać własne języki. Jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa. Jeszcze będziecie przepraszać pana komendanta Michułkę - mówił.

- Przeproście polskich policjantów. Atakowaliście ich w sposób nieuprawniony, robiliście haniebne rzeczy w tej sprawie. Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć: Przepraszam - zaapelował do oponentów.

Rozwiń

Niebezpiecznie w obwodzie królewieckim. Media o szczegółach operacji

Szczegółowe informacje na temat przygotowywanego przy granicy sabotażu opublikowała w ostatnich dniach "Rzeczpospolita". Według ustaleń Rosja planowała na przełomie października i listopada prowokację na granicy z obwodem królewieckim, która miała na celu wstrzymanie polskiej pomocy dla Ukrainy.

Jeden z rozmówców dziennika przekazał, że "Rosjanie zakładali dużą liczbę ofiar", a rosyjska akcja miała "przypominać jakby prowokację gliwicką". Plany Kremla miały pokrzyżować działania polskich służb.

Na początku listopada o specjalnej operacji polskich służb w obwodzie królewieckim mówił szef policji gen. insp. Marek Boroń.

- Policja zabezpiecza obwód królewiecki pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji - powiedział w rozmowie z RMF FM.

- Dlatego na pogranicze przybyły wzmocnienia z policyjnych komend z kilku województw. To wynika z informacji, które posiadamy też od służb zewnętrznych. My mamy zadbać o bezpieczeństwo obywateli, którzy tam mieszkają, ale też o placówki i o wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą być zagrożeniem dla społeczeństwa - wyjaśnił.



