Kierwiński przekazał przełomową wiadomość. "Właśnie podpisałem"
"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą" - poinformował Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych. Szef MSWiA podziękował za współpracę ministrowi Krzysztofowi Gawkowskiemu i zapewnił, że "wyroki sądów zawsze będą wykonywane".
W skrócie
- Marcin Kierwiński poinformował o podpisaniu rozporządzenia dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, dziękując Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę i podkreślając realizację wyroków sądów.
- Wydanie rozporządzenia było reakcją na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
- Nowe przepisy wprowadzą zmiany w wzorach aktów małżeństwa, dostosowanie systemów PESEL i Rejestru Stanu Cywilnego oraz umożliwią transkrypcję w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Informację o podpisaniu rozporządzenia podał szef MSWiA we wpisie, który opublikowany został w mediach społecznościowych o godzinie 9.50.
"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - napisał Marcin Kierwiński.
Na wiadomość zareagował wspominany wicepremier Krzysztof Gawkowski, który w komentarzu również podziękował za współpracę. "Pracujemy dla Polski! Godność człowieka na pierwszym miejscu!" - odpowiedział.
Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wyroki NSA i presja TSUE
Bezpośrednim impulsem do wydania rozporządzenia, które podpisał minister Kierwiński, była seria wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
W marcu 2026 roku NSA wydał wyrok nakazujący warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję, czyli wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w 2018 roku w Berlinie. Od tego czasu Naczelny Sąd Administracyjny nakazał transkrypcję w sumie siedmiu par jednopłciowych.
Podstawą decyzji były m.in. wytyczne TSUE dotyczące wolności przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i ochrony ich życia prywatnego.
Do tej pory rejestracja takich małżeństw nie była możliwa ze względu na wzory dokumentów, w których fizycznie brakowało odpowiednich rubryk. System przewidywał wyłącznie wpis "mąż i żona".
Co zmienia rozporządzenie?
Wprowadzenie w życie nowych przepisów spowoduje zmiany wzorów aktów małżeństwa oraz wymusi dostosowanie systemów PESEL i Rejestru Stanu Cywilnego. Do formularzy wprowadzone zostaną opisy pozwalające na wybór opcji: kobieta/mężczyzna, kobieta/kobieta lub mężczyzna/mężczyzna.
Dzięki wprowadzeniu w życie rozporządzenia transkrypcja będzie rozwiązaniem systemowym, możliwym do realizacji w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.