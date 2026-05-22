Kierwiński przekazał przełomową wiadomość. "Właśnie podpisałem"

W skrócie Marcin Kierwiński poinformował o podpisaniu rozporządzenia dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, dziękując Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę i podkreślając realizację wyroków sądów.

Wydanie rozporządzenia było reakcją na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych.

Nowe przepisy wprowadzą zmiany w wzorach aktów małżeństwa, dostosowanie systemów PESEL i Rejestru Stanu Cywilnego oraz umożliwią transkrypcję w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Informację o podpisaniu rozporządzenia podał szef MSWiA we wpisie, który opublikowany został w mediach społecznościowych o godzinie 9.50.

"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - napisał Marcin Kierwiński.

Na wiadomość zareagował wspominany wicepremier Krzysztof Gawkowski, który w komentarzu również podziękował za współpracę. "Pracujemy dla Polski! Godność człowieka na pierwszym miejscu!" - odpowiedział.

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wyroki NSA i presja TSUE

Bezpośrednim impulsem do wydania rozporządzenia, które podpisał minister Kierwiński, była seria wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W marcu 2026 roku NSA wydał wyrok nakazujący warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję, czyli wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w 2018 roku w Berlinie. Od tego czasu Naczelny Sąd Administracyjny nakazał transkrypcję w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Podstawą decyzji były m.in. wytyczne TSUE dotyczące wolności przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i ochrony ich życia prywatnego.

Do tej pory rejestracja takich małżeństw nie była możliwa ze względu na wzory dokumentów, w których fizycznie brakowało odpowiednich rubryk. System przewidywał wyłącznie wpis "mąż i żona".

Co zmienia rozporządzenie?

Wprowadzenie w życie nowych przepisów spowoduje zmiany wzorów aktów małżeństwa oraz wymusi dostosowanie systemów PESEL i Rejestru Stanu Cywilnego. Do formularzy wprowadzone zostaną opisy pozwalające na wybór opcji: kobieta/mężczyzna, kobieta/kobieta lub mężczyzna/mężczyzna.

Dzięki wprowadzeniu w życie rozporządzenia transkrypcja będzie rozwiązaniem systemowym, możliwym do realizacji w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.





