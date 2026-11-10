W skrócie Minister Marcin Kierwiński oświadczył, że nie wycofuje się ze swoich słów o radykalnych poglądach Michała Oksińskiego, sprawcy zamachu w Krakowie.

Szef MSWiA podkreślił, że trwają intensywne prace śledczych, a prokuratura wkrótce przedstawi ostateczne ustalenia dotyczące motywów działania sprawcy.

W zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok sprawcy, Michała Oksińskiego.

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Marcin Kierwiński we wtorkowy poranek był gościem programu "24 Pytania" na antenie Polskiego Radia. W jego trakcie szef MSWiA odniósł się do sobotniego zamachu w Krakowie i trwającego śledztwa. Jak podkreślił, w dalszym ciągu trwają działania służb, które starają się m.in. ustalić motyw Michała Oksińskiego.

- To jest cały czas sprawdzane. Trwa żmudna praca policjantów, jeśli chodzi o nośniki elektroniczne, telefony, laptopy. Ta praca nie jest jeszcze skończona. Wtedy dopiero prokuratura będzie jednoznacznie określać te kwestie. Jest pewnie bardzo wiele poszlak, o których będzie informować wkrótce prokuratura - zaznaczył.

Kierwiński wyjaśnił jednocześnie, że nie wszystkie nośniki udało się na ten moment odbezpieczyć. - Są takie nośniki elektroniczne wymagające głębszej interwencji - wyjaśnił.

Zamach w Krakowie. Kierwiński odpowiedział na zarzuty. W tle słowa na temat Oksińskiego

W trakcie rozmowy nie zabrakło też kwestii sobotnich słów ministra spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński, mówiąc tego dnia o sprawcy, podkreślił, że miały go "fascynować ideologie prawicowe", a jego poglądy były "bardzo radykalne i ultranacjonalistyczne". Słowa te wywołały emocje i zarzuty o polityczne wykorzystywanie tragedii. Ponadto były one cytowane przez największe światowe media, otwiera się w nowym oknie, w tym m.in. "The Guardian" czy agencję Associated Press.

- Nie wycofuję się z żadnego słowa, które powiedziałem. Czekam na ustalenia śledczych. Myślę, że w tej sprawie jeszcze bardzo wiele faktów będzie mówiło samo - stwierdził na antenie Polskiego Radia.

Minister zaznaczył przy tym, że "nie chce podkręcać tej dyskusji". - Widzę, jakie to emocje wywołuje - dodał.

Kierwiński o fladze w pokoju zamachowca z Krakowa. "Jest jakimś wskazaniem"

Jednocześnie Kierwiński nawiązał do informacji ujawnionych przez Prokuraturę Krajową, że na ścianie pokoju Michała Oksińskiego wisiała flaga Gadsdena, otwiera się w nowym oknie. - Sama ta flaga, o której wczoraj mówiła prokuratura, też jest jakimś wskazaniem i to, o którym każdy powinien myśleć. (...) Każdy, kto chce to uczciwie prześledzić, powinien zobaczyć - jeżeli chodzi o ostatnie lata - czego ta flaga była symbolem - ocenił.

- Ja czekam spokojnie na ustalenia śledczych. W pierwszych godzinach zawsze pojawiają się różnego rodzaju hipotezy. Nie mówię o tym jako o hipotezie, żeby było jasne, natomiast wiem, że wszystko musi być sprawdzone przez prokuratora - mówił.

Przypomnijmy, że prokuratura tłumaczyła, że wspomniana flaga "nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny". - Jest używana do różnych celów - mówił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jak dodał, "wizerunek takiego węża znajduje się m.in. na jednej z płyt zespołów Metallica".

Szef MSWiA: W mojej wypowiedzi nie było polityki

Dodajmy, że szef MSWiA ocenił też na antenie Polskiego Radia, że w jego wypowiedzi "nie było polityki", a pojawiające się zarzuty "są nieuprawnione".

- Bardzo mocno zaznaczyłem, że kwestie w tym zakresie będą sprawdzane. Nie ferowałem żadnych jednoznacznych wyroków. Niezależnie od tego, jak bardzo ta wypowiedź jest dzisiaj manipulowana, nie przypisywałem temu sprawcy jakiegokolwiek nurtu politycznego w Polsce. Rozumiem, że tego typu kwestie bardzo pobudzają niektórych, zwłaszcza tych aktywnych w internecie, natomiast proszę dokładnie to przesłuchać - wyjaśnił.

- Proszę poczekać na ustalenia prokuratury, na zakończenie pracy śledczych. Wtedy wszystko będzie całościowe, jasne, pewne, bez żadnych wątpliwości. Na tej konferencji starałem się w sposób uczciwy przedstawić wszelkie kwestie dotyczące tego, co się zdarzyło i wszelkie informacje, które na bieżąco odbierałem - podsumował minister, po czym dodał, że do zakończenia pracy śledczych nic w tej sprawie nie powie.

Kraków. Zaplanowano sekcję zwłok Michała Oksińskiego

Zamach w Krakowie miał miejsce w sobotnie popołudnie na Rynku Głównym. Napastnik wjechał tam samochodem, po czym otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawcą okazał się 24-letni Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed zamachem w Krakowie 24-latek zabił w rodzinnym domu swoją matkę, ojca i siostrę.

W poniedziałek nad ranem poinformowano o jego śmierci. Wcześniej - po postrzeleniu przez interweniujących policjantów - sprawca przebywał w jednym z krakowskich szpitali.

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok Oksińskiego. Prokuratura podkreśla, że na sporządzenie szczegółowych opinii sądowo-lekarskich trzeba będzie poczekać do kilku tygodni.



