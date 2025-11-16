Kierwiński odpowiada Morawieckiemu. "Teraz przeproś, kłamco"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Teraz przeproś, kłamco!" - napisał w sieci szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zwrócił się tak do byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który krytykował służby poszukujące osoby grożącej w sieci prezydentowi. Do zatrzymania 19-latka doszło tego samego dnia. "Panie Morawiecki, wczoraj pan kłamał, dziś czas na przeprosiny dla służb. Znajdzie pan w sobie choć resztki przyzwoitości?" - zapytał minister.

Groźby wobec Karola Nawrockiego. Kierwiński ostro po słowach Morawieckiego
Groźby wobec Karola Nawrockiego. Kierwiński ostro po słowach MorawieckiegoWojciech Stróżyk / / Kamil KasprzyckiReporter

W skrócie

  • Marcin Kierwiński ostro skomentował słowa Mateusza Morawieckiego dotyczące reakcji policji na groźby wobec prezydenta Nawrockiego.
  • Policja zatrzymała 19-latka odpowiedzialnego za groźby karalne po zaledwie kilku godzinach od komentarza byłego premiera.
  • Zatrzymany wyraził skruchę i został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do prezydenta.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w ostrych słowach odniósł się do opublikowanego na platformie X wpisu Mateusza Morawieckiego.

"Mijają kolejne godziny i nie ma zatrzymania. Czy służby działają tylko wtedy, gdy ktoś grozi Owsiakowi? Czas na reakcję!" - napisał w sobotę około godziny 10 były premier z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości skomentował w ten sposób informacje o groźbach karalnych, których ofiarą padł prezydent Karol Nawrocki.

Marcin Kierwiński odpowiada Mateuszowi Morawieckiemu. "Teraz przeproś, kłamco"

19-latek podejrzany o kierowanie ich w stronę głowy państwa został zatrzymany przez policję tego samego dnia wieczorem.

"Panie Morawiecki, wczoraj pan kłamał, dziś czas na przeprosiny dla służb. Znajdzie pan w sobie choć resztki przyzwoitości? Policja będzie reagować na każdą tego typu sytuacje skutecznie. Jakże to inne standardy od tych, które funkcjonowały za pana czasów" - napisał w niedzielę minister Marcin Kierwiński.

Swój wpis minister zakończył, zwracając się do Morawieckiego słowami: "Teraz przeproś, kłamco!".

