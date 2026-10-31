"Kieruję pracami". Nowe zarządzenie Korwin-Piotrowskiej na stronie TK

W skrócie Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym po zawieszeniu w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

Nowe zarządzenie uchyla dotychczasowe upoważnienia i ogranicza zadania Kancelarii TK oraz Biura Służby Prawnej tylko do tych wskazanych przez Korwin-Piotrowską.

Sędziom zalecono wykonywanie zadań poza siedzibą TK ze względu na ryzyko zakłóceń porządku publicznego w pobliżu obiektu oraz zagrożenie bezpieczeństwa osób.

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W opublikowanym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego dokumencie Anna Korwin-Piotrowska wskazała, że w związku z wydanymi przez nią w piątek zarządzeniami o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego to ona "kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego, zastępując Prezesa Trybunału Konstytucyjnego".

Podkreśliła, że "działając w celu przywrócenia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny, oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników TK" wprowadziła kilka zmian w działaniu Trybunału.

Zmiany w TK. Korwin-Piotrowska opublikowała dokument

Chodzi o uchylenie wydanych dotyczchas upoważnień oraz ograniczenie wykonywanych zadań przez Kancelarię TK i Biuro Służby Prawnej TK tylko do tych, wskazanych przez Korwin-Piotrowską.

Ponadto zawiesiła "wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa w siedzibie Trybunału". Dodała, że następuje to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ze względu na podwyższone ryzyko zakłóceń porządku publicznego w pobliżu siedziby TK zaleciła sędziom wykonywanie ich zadań poza siedzibą Trybunału.

"Wezwani do siedziby Trybunału pracownicy Trybunału oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zamierzający wykonywać zadania w siedzibie Trybunału - korzystają z dostępnych wejść wskazanych w komunikatach ogłaszanych na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w komunikacie.

Uchyliła ponadto wszystkie upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu TK. "Do dnia przekazania pracownikom informacji o udzieleniu przeze mnie upoważnień w tym zakresie, czynności z zakresu prawa pracy, w tym wydawanie polecenim dotyczących organizacji i czasu pracy wykonywane są przeze mnie" - wskazała Korwin-Piotrowska w dokumencie.

Ostatnim wymienionym punktem zmian jest zawieszenie funkcjonowania biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego. Wskazano, że korespondencję do TK należy kierować za pośrednictwem poczty.

Spór o TK. Nowy dokument Anny Korwin-Piotrowskiej

W piątek po południu pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie, ale nie w samym Trybunale, pojawiła się policja.

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Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Wówczas na teren TK przedostał się Święczkowski, zwrócił się przez megafon do próbujących wejść za nim uczestników protestu i zaapelował o spokój oraz wycofanie się z terenu TK.

Ze względu na te zdarzenia prezydent Karol Nawrocki, który był w podróży do Senegalu, przerwał lot, wrócił do kraju i pojawił się w siedzibie TK. Wcześniej odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim. Ogłosił też pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych.



