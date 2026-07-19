Spis treści: Waloryzacja w 2027 roku "bez szału". Może okazać się najniższa od lat Prezydencki projekt zakłada wprowadzenie gwarantowanej podwyżki

W ramach Rady Dialogu Społecznego nie przyjęto proponowanych przez stronę związkową zmian dotyczących mechanizmu waloryzacji emerytur i rent. Wobec tego, prawdopodobne jest, że przyszłoroczna waloryzacja odbędzie się zgodnie z propozycją rządową, która zakłada ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.

Waloryzacja w 2027 roku "bez szału". Może okazać się najniższa od lat

Przyszłoroczne emerytury i renty wzrosłyby wówczas o co najmniej 3,48 proc. (najniżej od lat). Jak czytamy na stronie rządowej: "Prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli z 1978,49 zł do 2047,34 zł". Prognozy wskazują również szacowany koszt waloryzacji, który wyniósłby około 16,7 mld zł.

Jednak waloryzacja na poziomie 3,48 proc. nie jest taka pewna, patrząc na nowe prognozy opublikowane przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie z danymi, wzrost cen w 2026 roku z 50-procentowym prawdopodobieństwem może zawrzeć się w przedziale od 2,4 do 3,3 proc. Wyższa inflacja przełożyłaby się na wskaźnik waloryzacji. Jak czytamy w "Fakcie", wyniósłby on wówczas 4,28 proc.

Prezydencki projekt zakłada wprowadzenie gwarantowanej podwyżki

W kontekście waloryzacji emerytur i rent często mówi się o prezydenckim projekcie "Godna emerytura". Zgodnie z jego treścią, seniorzy otrzymujący świadczenia w wysokości od emerytury minimalnej do 4000 zł brutto mogliby liczyć na otrzymanie dodatkowej, gwarantowanej podwyżki (150 zł brutto w trakcie pierwszego roku funkcjonowania programu).

Jeśli zaś chodzi o wyższe świadczenia, miałyby być one podwyższane procentowo. Porównując założenia projektu z prognozowaną waloryzacją na poziomie 3,48 proc. takie rozwiązanie mogłoby być korzystniejsze dla emerytów.

Prezydencki projekt znajduje się w Sejmie od miesięcy. Przeszedł konsultacje społeczne, jednak w lutym tego roku, po skierowaniu go do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, prace stanęły w miejscu. Kancelaria Prezydenta wskazuje, że projekt trafił do tak zwanej "sejmowej zamrażarki".





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