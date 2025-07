Kiedy ZUS nie może żądać zwrotu nadpłaty? W przepisach jest sporo pułapek

Świadczenia z ubezpieczeń zdrowotnych, takie jak emerytury, renty, czy zasiłki chorobowe mogą być wypłacane przez ZUS pomimo braku podstaw do ich naliczania.

Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych ma jednak prawo żądać zwrotu tego typu nadpłat, jeśli dopatrzy się błędu. Na wydanie takiej decyzji ma aż pięć lat, co może być niemałym zaskoczeniem dla świadczeniobiorców. Kiedy ZUS nie może żądać zwrotu nadpłaty?

świadczenie wypłacone pomimo zmiany sytuacji świadczeniobiorcy, która to powoduje zawieszenie bądź wstrzymanie w całości lub w części wypłacania świadczenia, przy jednoczesnym pouczeniu biorcy o braku podstaw do ich pobierania;

Do świadczeń nienależnie pobieranych mogą należeć między innymi renty, emerytury, dodatki do emerytury i świadczenia chorobowe lub wypadkowe, które były pobierane pomimo wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy.