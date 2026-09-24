Spis treści: Kiedy startuje sezon grzewczy? Czy obowiązuje określona data? Co wpływa na rozpoczęcie sezonu grzewczego? Sezon grzewczy. Czy kaloryfery zostaną włączone we wrześniu? Jak dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy w danym bloku?

Kiedy startuje sezon grzewczy? Czy obowiązuje określona data?

Wbrew krążącym przekonaniom, polskie prawo nie wskazuje sztywnego terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Kaloryfery nie zaczynają grzać automatycznie 15 września, 1 października ani w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., sezon grzewczy definiuje się po prostu jako okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła do budynków. Jest to więc kwestia reakcji na rzeczywistą pogodę, a nie zapisów w kalendarzu.

Co wpływa na rozpoczęcie sezonu grzewczego?

O tym, kiedy kaloryfery w lokalu zrobią się gorące, decyduje splot kilku czynników. Zgodnie z przepisami budowlanymi, instalacja grzewcza w budynkach mieszkalnych musi być w stanie zapewnić temperaturę co najmniej +20 st. C w pokojach oraz +24 st. C w łazienkach. Gdy utrzymanie takich parametrów staje się niemożliwe bez ogrzewania, zarządca musi podjąć działanie.

To zarządca danej nieruchomości składa do dostawcy ciepła wniosek o rozpoczęcie jego dostaw. Często w wewnętrznych regulaminach przyjmuje się niepisany próg np. gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 10-12 st. C przez trzy kolejne dni, jednak są to ustalenia lokalne, a nie odgórny nakaz ustawowy.

W nowocześniejszych węzłach cieplnych montuje się czujniki zewnętrzne. System automatycznie uruchamia przepływ ciepła do instalacji, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej określonego progu i wyłącza go, gdy zrobi się cieplej.

Sezon grzewczy. Czy kaloryfery zostaną włączone we wrześniu?

Aktualne prognozy IMGW nie wskazują na rychły start sezonu grzewczego w całym kraju. W drugiej połowie września termometry pokażą 15 do nawet 24 st. C, w zależności od dnia i regionu. Brak długotrwałego, ogólnokrajowego ochłodzenia oznacza, że w najbliższych dniach nie będziemy masowo odkręcać kurków.

Są jednak wyjątki. W niektórych miejscowościach przygotowania do sezonu weszły już w fazę końcową. Przykładem jest Legionowo, gdzie lokalna spółdzielnia rozpoczęła napełnianie instalacji wodą - włączanie ogrzewania w poszczególnych blokach zaplanowano tam jeszcze na wrzesień.

Niemniej to, kiedy kaloryfery ostatecznie zrobią się gorące, zależy od lokalnych warunków pogodowych oraz indywidualnych decyzji zarządców. Jednakże w znaczącej części jest to przełom września i października.

Jak dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy w danym bloku?

W budynkach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej decyzja należy do odbiorcy wskazanego w umowie. Najczęściej jest to spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota (reprezentowana przez zarząd) lub wyznaczony zarządca nieruchomości. Dostawca ciepła uruchamia dostawy dopiero po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia od administracji.

Najprostszym i najpewniejszym krokiem jest bezpośredni kontakt z administracją budynku lub zarządcą. Informacje o planowanym starcie sezonu są też zazwyczaj publikowane na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych oraz na stronach internetowych spółdzielni.

Warto pamiętać, że mieszkańcy nie muszą biernie czekać na wyznaczony termin - jeśli w mieszkaniach zrobi się chłodno, mogą złożyć do administracji lub zarządu spółdzielni wniosek o wcześniejsze uruchomienie ogrzewania.



