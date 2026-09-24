Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026/2027? Przepisy i terminy

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

Choć za oknami jeszcze dopisuje słoneczna pogoda, przygotowania do sezonu grzewczego 2026/2027 w wielu budynkach już ruszyły. Jeśli nadejdzie nagłe ochłodzenie, kaloryfery w blokach mogą zacząć grzać z dnia na dzień. Wyjaśniamy, kiedy dokładnie spółdzielnie i wspólnoty włączą ogrzewanie.

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Ręka przekręcająca pokrętło termostatu na białym grzejniku w trakcie regulacji temperatury.
Kiedy zostaje włączone ogrzewanie? saskekun123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kiedy startuje sezon grzewczy? Czy obowiązuje określona data?
  2. Co wpływa na rozpoczęcie sezonu grzewczego?
  3. Sezon grzewczy. Czy kaloryfery zostaną włączone we wrześniu?
  4. Jak dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy w danym bloku?

Kiedy startuje sezon grzewczy? Czy obowiązuje określona data?

Wbrew krążącym przekonaniom, polskie prawo nie wskazuje sztywnego terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Kaloryfery nie zaczynają grzać automatycznie 15 września, 1 października ani w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., sezon grzewczy definiuje się po prostu jako okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła do budynków. Jest to więc kwestia reakcji na rzeczywistą pogodę, a nie zapisów w kalendarzu.

Co wpływa na rozpoczęcie sezonu grzewczego?

O tym, kiedy kaloryfery w lokalu zrobią się gorące, decyduje splot kilku czynników. Zgodnie z przepisami budowlanymi, instalacja grzewcza w budynkach mieszkalnych musi być w stanie zapewnić temperaturę co najmniej +20 st. C w pokojach oraz +24 st. C w łazienkach. Gdy utrzymanie takich parametrów staje się niemożliwe bez ogrzewania, zarządca musi podjąć działanie.

To zarządca danej nieruchomości składa do dostawcy ciepła wniosek o rozpoczęcie jego dostaw. Często w wewnętrznych regulaminach przyjmuje się niepisany próg np. gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 10-12 st. C przez trzy kolejne dni, jednak są to ustalenia lokalne, a nie odgórny nakaz ustawowy.

W nowocześniejszych węzłach cieplnych montuje się czujniki zewnętrzne. System automatycznie uruchamia przepływ ciepła do instalacji, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej określonego progu i wyłącza go, gdy zrobi się cieplej.

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Sezon grzewczy. Czy kaloryfery zostaną włączone we wrześniu?

Aktualne prognozy IMGW nie wskazują na rychły start sezonu grzewczego w całym kraju. W drugiej połowie września termometry pokażą 15 do nawet 24 st. C, w zależności od dnia i regionu. Brak długotrwałego, ogólnokrajowego ochłodzenia oznacza, że w najbliższych dniach nie będziemy masowo odkręcać kurków.

Są jednak wyjątki. W niektórych miejscowościach przygotowania do sezonu weszły już w fazę końcową. Przykładem jest Legionowo, gdzie lokalna spółdzielnia rozpoczęła napełnianie instalacji wodą - włączanie ogrzewania w poszczególnych blokach zaplanowano tam jeszcze na wrzesień.

Niemniej to, kiedy kaloryfery ostatecznie zrobią się gorące, zależy od lokalnych warunków pogodowych oraz indywidualnych decyzji zarządców. Jednakże w znaczącej części jest to przełom września i października.

Jak dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy w danym bloku?

W budynkach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej decyzja należy do odbiorcy wskazanego w umowie. Najczęściej jest to spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota (reprezentowana przez zarząd) lub wyznaczony zarządca nieruchomości. Dostawca ciepła uruchamia dostawy dopiero po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia od administracji.

Najprostszym i najpewniejszym krokiem jest bezpośredni kontakt z administracją budynku lub zarządcą. Informacje o planowanym starcie sezonu są też zazwyczaj publikowane na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych oraz na stronach internetowych spółdzielni.

Warto pamiętać, że mieszkańcy nie muszą biernie czekać na wyznaczony termin - jeśli w mieszkaniach zrobi się chłodno, mogą złożyć do administracji lub zarządu spółdzielni wniosek o wcześniejsze uruchomienie ogrzewania.

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