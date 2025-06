Kiedy wypada koniec roku szkolnego 2025? Nie wszyscy odetchną z ulgą

Koniec roku szkolnego 2024/2025. Do szkoły, ale bez książek

27 czerwca 2025, w dzień zakończenia roku szkolnego, uczniowie idą do szkoły . Jednak tego dnia nie odbywają się lekcje w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To dzień akademii, wystąpień i wręczania świadectw.

Informacją ważną dla rodziców młodszych dzieci jest to, że ich pociechy mogą iść tego dnia do szkoły w innych godzinach niż zazwyczaj i z pewnością wrócą wcześniej. Tego dnia powinny być również ubrane na galowo.

Sobota, 28 czerwca jest pierwszym dniem wakacji, które w tym roku potrwają do poniedziałku, 1 września . Wtedy uczniowie wrócą do szkół.

Zakończenie roku szkolnego to nie koniec stresu dla maturzystów

Maturzyści zakończyli rok szkolny wcześniej, 25 kwietnia 2025 roku . W przeciwieństwie do innych uczniów nie odczuli wtedy ulgi, przed nimi były jeszcze egzaminy dojrzałości.

Choć ich termin już minął, absolwenci na ogłoszenie wyników matur poczekają do 8 lipca 2025 .

Absolwenci szkół podstawowych kończą rok wraz ze wszystkimi, czyli 27 czerwca 2025. Przed nimi jednak ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty , które wypada 4 lipca 2025 (piątek) . Zostaną one ogłoszone o godzinie 8:30 i będą dostępne na stronie ZIU .

Samo przystąpienie do tego egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i to bez względu na rezultat. Wyniki egzaminów ósmoklasisty decydują jednak o ostatecznej liczbie punktów, z którą absolwent będzie startował do szkoły średniej.