Kiedy wróci babie lato? Pogoda nie będzie na razie nas rozpieszczać

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Choć to nie koniec ciepła w tym roku, w najbliższe dni pogoda zafunduje kumulację jesiennej pogody. Temperatura spadnie względem tej, jaką pokazywały termometry w większości kraju pod koniec tygodnia. Lokalnie należy spodziewać się nawet burz. Dla spragnionych słońca jest jednak dobra wiadomość - wróci wraz z drugim etapem babiego lata.

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Dwie osoby z parasolami przechodzą przez mokry plac w Warszawie podczas przelotnych opadów deszczu.
W Warszawie w niedzielę przelotne opady deszczu (zdj. ilustracyjne)Adam ChełstowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Pierwszy etap babiego lata przyniósł w większości regionów Polski ciepłą i słoneczną pogodę, zakończoną przez napływ układu niżowego.
  • W niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami, a w górskich rejonach opadami śniegu oraz silniejszym wiatrem.
  • Słoneczna i cieplejsza pogoda ma powrócić w przyszłym tygodniu, kiedy pojawi się kolejny układ wyżowy, a temperatury lokalnie wzrosną do 23-25 stopni.
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Za nami pierwszy etap babiego lata. Od końca września w większości regionów kraju było wyjątkowo ciepło, sucho i słonecznie. Apogeum tej przepięknej pogody przypadło na zeszły czwartek, gdy termometry pokazały przeważnie powyżej 20 stopni, a w małopolskim Tarnowie nawet 25 stopni. Niestety, piękną aurę przerwał układ niżowy.

Jak informuje IMGW, północna oraz częściowo centralna Europa a także Półwysep Apeniński są w zasięgu niżów oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych; pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem wyżów z głównymi centrami nad Azorami i Kaukazem.

Polska pozostaje w zasięgu rozległego układu niżowego znad południowej Szwecji oraz Morza Północnego. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się zatoka niżowa z układem frontów atmosferycznych. Napływa z zachodu powietrze polarne morskie, początkowo cieplejsze.

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Pogoda na niedzielę. Pochmurnie, lokalnie przelotne opady deszczu

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu.

Suma opadów na krańcach południowo-wschodnich do 10 mm, nad morzem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Na północnym zachodzie kraju, a także w strefie wybrzeża możliwe są lokalne, słabe burze.

W stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

Babie lato. Do Polski wróci słoneczna aura

Stęsknieni słońca muszą uzbroić się w cierpliwość do przyszłego tygodnia, kiedy rozpocznie się drugi etap babiego lata. Ciepło powróci, gdy władzę nad pogodą w Polsce przejmie kolejny wyż. Niebo zacznie się rozpogadzać, opady ustaną, a temperatura podskoczy.

Począwszy od środy najpierw w zachodnich, a następnie także w południowych i centralnych województwach prognozowanych jest od 18 do 20 stopni. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przeważnie od 15 do 18 stopni.

Jeszcze cieplej będzie po 19 października, kiedy z dalekiego południa Europy napłynie masa zwrotnikowa, która przy udziale wiatru fenowego podniesie temperaturę w południowych dzielnicach naszego kraju do 23-25 stopni w cieniu, a może nawet więcej.

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