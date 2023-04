Komary to nieduże owady z rzędu muchówek. Ich bliską obecność sygnalizuje najczęściej charakterystyczne brzęczenie. Ich ukąszenia są nieprzyjemne a obecność komarów - uciążliwa.

Owady te atakują nie tylko ludzi. Ich żywicielami są również inne ssaki, ptaki, gady, płazy, a nawet niektóre gatunki ryb. Poznaj sposoby na walkę z komarami i sprawdź, kiedy dokładnie możemy się ich spodziewać.

Kiedy pojawiają się pierwsze komary?

Komary zaczynają wychodzić ze swoich kryjówek, kiedy na zewnątrz robi się ciepło. Mowa o temperaturze utrzymującej się w okolicach 12 stopni Celsjusza oraz o braku przymrozków z rana.

Dlatego pierwsze komary możemy zazwyczaj zauważyć na początku maja. To wtedy zaczynają przeważać stałe temperatury dodatnie bez mroźnych poranków.

Ile gatunków komarów jest w Polsce?

Na całym świecie występuje 3,5 tysiąca gatunków komarów, a w Polsce jest ich 47. Do najpospolitszych w naszym kraju należą komar pospolity (brzęczący) oraz komar widliszek.

Te dwa gatunki komarów najczęściej zimują w opuszczonych stodołach i piwnicach, a przy wzroście temperatur wylatują ze swoich kryjówek. Komary są uciążliwe dla ludzi, bo kąsają ludzi przekłuwając skórę doprowadzając do jej podrażnień i swędzenia.

Jak bronić się przed komarami?

Najlepiej bronić się przed komarami za pomocą różnych środków do spryskiwania ciała. Takich preparatów jest bardzo dużo na rynku, będą idealne podczas spędzania czasu na zewnątrz. Producenci operują preparaty oparte na syntetycznych substancjach chemicznych oraz na kompozycjach substancji naturalnych.

Przed komarami możemy bronić się również poprzez dostarczenie do organizmu witaminy B1, czyli tiaminy. Jej nadmiar jest niegroźny i jest wydalany z moczem lub potem. Przez ludzi zapach ten nie jest wyczuwalny. Jednak skutecznie odstrasza komary przez około 36 godzin.

Jako obronę przed komarami stosuje się również różne olejki eteryczne. Możemy nacierać się takimi olejkami lub posadzić w ogrodzie rośliny, które je zawierają. Eksperci zalecają wybór eukaliptusa cytrynowego, lawendy albo bazylii.

Przed komarami możemy bronić się również w domu. Skuteczna jest roślina z rodziny jasnotowatych o nazwie komarzyca. Sprawdzi się na balkonie i we wnętrzu.

Przydatnne są w tym celu eloktrofumigatory podłączane do gniazdka. Pod wpływem ciepła paruje płyn odstraszający owady. Trzeba jednak pamiętać o regularnej wymianie wkładów do nich oraz sprawdzić skład i ostrzeżenia producenta. Używanie tych produktów może nie być zalecane, gdy w pomieszczeniu są dzieci lub kobiety w ciąży.

Innym sposobem na ochronę przed komarami jest zakup i montaż moskitier, które uniemożliwiają dostanie się insektów do wnętrza domu. Najczęściej mocuje się je na ramach okien lub drzwi za pomocą taśmy samoprzylepnej.

Co w przypadku ukąszenia przez komara?

Po ukąszeniu komara pojawia się czerwony bąbel, który zazwyczaj mocno swędzi. Nie należy wtedy drapać skóry, by nie doprowadzić do większego podrażnienia. Co należy zrobić w przypadku ukąszenia przez komara?

Istnieje dużo domowych sposobów na ukąszenie komara. Swędzące miejsce powinniśmy pocierać plasterkiem cytryny, natką pietruszki, liściem białej kapusty, a nawet kawałkiem przekrojonego ziemniaka czy cebuli.

W przypadku ukąszenia komara możemy złagodzić swędzenie olejkiem lawendowym lub cytronelowym. Oba olejki łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia skóry, przynosząc ulgę w swędzeniu.

Czy ukąszenie komara jest niebezpieczne?

Ukąszenie przez komara pospolitego i komara widliszka nie jest niebezpieczne, nie prowadzi też do żadnych zakażeń. Ukąszenia innych gatunków komarów mogą jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia, jednak w Polsce groźne odmiany owadów przenoszących takie patogeny nie występują.

Po ukąszeniu komarów występujących w Polsce powstaje stan zapalny w postaci wspomnianego wcześniej, czerwonego bąbla. Objawy swędzenia powinny ustać po paru dniach.

W niektórych przypadkach może dojść do uczulenia, które przejawia się rozprzestrzenieniem czerwonych kropek na ciele. W takim przypadku należy udać się do apteki po specjalny żel na podrażnioną skórę lub sięgnąć po wapno.

"Brzęczenie" komara. Dźwięk wydają skrzydła

Komar brzęczący nazywany jest inaczej komarem kłującym i to właśnie on najbardziej denerwuje nas swoim "bzyczeniem". Dzieje się tak, ponieważ uderza on aż 600 razy na sekundę swoimi skrzydłami. Tak wysoka częstotliwość uderzeń słyszalna jest w postaci wysokiego dźwięku.

Mroźne ranki potrafią zapobiec wystąpieniu komarów. Prognozy pogody wskazują jednak na stopniowy wzrost temperatur, tak więc już niedługo możemy spodziewać się, że komary zaczną nam towarzyszyć w ogrodach i domach.