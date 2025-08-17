Kiedy niedziela handlowa w sierpniu 2025? Ostatnia taka przed grudniem

Niedziela handlowa umożliwia sklepom prowadzenie działalności handlowej. W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, w tym trzy wypadające w grudniu.

Od 2018 roku, kiedy weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, obserwuje się coraz bardziej restrykcyjne podejście polityków do zakazu handlu w niedzielę. Obecnie rozpatrywany jest jednak projekt ustawy o poszerzeniu liczby niedziel handlowych. Nie ma jednak zbyt dużego poparcia wśród polityków i prezydenta Nawrockiego.

Niedziela handlowa w sierpniu 2025. Kiedy wypada?

Niedziela handlowa w sierpniu 2025 roku wypada w trzecim tygodniu miesiąca, czyli 24 sierpnia. Tego dnia konsumenci będą mogli zrobić zakupy w dużych supermarketach, dyskontach, galeriach handlowych, a także mniejszych sklepikach.

W pozostałe niedziele otwarte są jedynie te sklepy, w których za ladą stoi właściciel. Ponadto otwarte są m.in. stacje paliw, niektóre apteki, kwiaciarnie, czy sklepy z pamiątkami.

Ile niedziel handlowych jest do końca 2025 roku?

Do końca 2025 roku, nie licząc niedzieli handlowej w sierpniu, pozostają trzy dni, w których sklepy będą otwarte w niedzielę. Wszystkie wypadają w grudniu: 7.12, 14.12, 21.12.

To właśnie w tym miesiącu zauważalny jest wzrost konsumpcji związany ze świętami Bożego Narodzenia, stąd decyzja o cofnięciu ograniczenia handlu w niedzielę.

Niedziele handlowe mają na celu przede wszystkim ochronę pracowników w sektorze handlu i poprawę warunków ich zatrudnienia, pozostawiając im więcej czasu na odpoczynek i rodzinę. Zostały wprowadzone wraz z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta w 2018 roku. Wówczas zakaz obejmował wszystkie niedziele oprócz ostatniej w każdym miesiącu. W 2020 roku zakaz obejmował już wszystkie niedziele z wyjątkiem wybranych w ciągu roku.

Spory, obietnice i projekty dotyczące niedziel handlowych

W marcu 2024 roku do Sejmu trafił projekt ustawy Polski 2050, który ma na celu wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w ciągu miesiąca. Wraz z rozszerzeniem prawa do handlu, projekt zakłada rekompensatę dla pracowników w postaci:

podwójnej stawki za pracę w niedzielę,

dodatkowego dnia wolnego,

gwarancji dwóch niedziel wolnych w ciągu miesiąca.

Obecnie projekt rozpatrywany jest przez sejmową komisję gospodarki i rozwoju oraz komisję polityki społecznej i rodziny.

Na decyzję komisji przyjdzie jeszcze poczekać. Jeśli projekt zostanie przegłosowany w Sejmie, nie oznacza to jeszcze, że ma szansę wejść w życie. Może bowiem spotkać się z prezydenckim weto. Karol Nawrocki podczas kampanii opowiedział się za ochroną ograniczenia handlu w niedzielę.

"Wydarzenia": Spór w koalicji o niedziele handlowe Polsat News Polsat News