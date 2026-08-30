Spis treści: Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę? Ten termin może zagwarantować wyższe świadczenie Nie zapomnij o dokumentach. Końcówka sierpnia to idealny czas na ich skompletowanie

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę? Ten termin może zagwarantować wyższe świadczenie

Seniorzy planujący przejście na emeryturę z pewnością zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego terminu zakończenia swojej aktywności zawodowej. Okazuje się, że najkorzystniejszym miesiącem pod tym względem jest lipiec. Pozwala to na uwzględnienie zarówno waloryzacji rocznej, jak i kwartalnej w obliczeniu świadczenia.

Co więcej, wniosek o emeryturę dobrze jest złożyć po swoich urodzinach. Wynika to z faktu, że jednym z czynników wpływających na wysokość świadczenia jest długość średniego dalszego trwania życia. Im starsi jesteśmy, tym wspomniana długość krótsza, a wyliczone świadczenie wyższe.

Warto pamiętać o tym, że istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia za dany miesiąc przy jednoczesnej wypłacie emerytury za ten sam okres. Warunkiem jest odpowiednie rozplanowanie rozwiązania umowy o pracę. Najlepiej zrobić to około dwa dni przed końcem miesiąca i jeszcze w tym samym miesiącu złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do ZUS-u.

Nie zapomnij o dokumentach. Końcówka sierpnia to idealny czas na ich skompletowanie

Do wniosku o emeryturę (tzw. formularz EMP) należy załączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń. To między innymi zaświadczenia od pracodawców (ERP-7), świadectwa pracy czy legitymacja ubezpieczeniowa uzupełniona stosownymi wpisami o zatrudnieniu.

Skompletowanie wszystkich dokumentów warto rozpocząć odpowiednio wcześniej. Jeśli planujemy wnioskować o emeryturę we wrześniu lub październiku, warto zacząć szukać niezbędnych załączników już pod koniec sierpnia.

Wniosek o emeryturę możemy złożyć, udając się do placówki ZUS lub wysyłając go drogą pocztową. Istnieje również możliwość załatwienia sprawy przez internet. W tym celu można skorzystać z platformy eZUS - w takiej sytuacji potrzebny będzie zarejestrowany profil.

Wszelkie formularze będą również wymagać podpisu w formie elektronicznej. Warto pamiętać o złożeniu niezbędnych załączników w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Jeśli zostaną stwierdzone braki we wniosku, ZUS może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie poszczególnych dokumentów.

Jak czytamy na stronie ZUS: "Decyzja w sprawie emerytury powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji".



