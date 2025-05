Chodzi o dyrektywę dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które zdobyły wykształcenie w Rumunii. Zgodnie z nią pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, których kształcenie rozpoczęło się przed wejściem Rumunii do Unii w 2007 r., mogą korzystać z uznania kwalifikacji zawodowych.

W dyrektywie podkreślono, że w 2018 r. Rumunia zobowiązała się do przeprowadzenia specjalnego programu podwyższania kwalifikacji dla pielęgniarek, by spełniały one minimalne wymogi. Czytamy też, że w konsultacjach żadne państwo członkowskie nie zgłosiło sprzeciwu wobec propozycji, aby absolwenci tego programu mogli korzystać z preferencyjnego systemu uznawania kwalifikacji.