W skrócie Polska ma jako pierwsza podpisać umowę pożyczkową z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, a podpisanie planowane jest na piątek rano w Warszawie przez unijnych komisarzy oraz przedstawicieli polskiego rządu.

Polska czeka na zaliczkę z programu SAFE w wysokości około 6,5 mld euro, a do podpisania umowy upoważnieni są wicepremier, minister obrony oraz minister finansów i gospodarki.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, po czym rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów do podpisania umowy na pożyczkę, która zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Z polskiej strony umowę podpiszą wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jak dowiedziała się PAP od źródeł w KE, Serafin i Kubilius w pierwszej kolejności pojadą do Warszawy, a następnie do Wilna. Polska i Litwa będą też prawdopodobnie pierwszymi krajami, które dostaną pieniądze z SAFE. Polska czeka na zaliczkę w wysokości ok. 6,5 mld euro.

By to się stało, musi się zakończyć wewnętrzna procedura w KE. - Dążymy do tego, by wszystkie formalności były gotowe na piątek - powiedziało źródło unijne.

Łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów UE.

Program SAFE. Donald Tusk wskazał na datę zawarcia umowy

Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami premier Donald Tusk przekazał, że najprawdopodobniej w piątek będzie "gotowy z podpisaniem" umowy SAFE.

Przypomnijmy, że unijny program przewiduje 150 mld euro wsparcia przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego. Z tej kwoty Komisja Europejska przyznała Polsce 43,7 mld euro.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE. Po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski to kluczowy termin, bo większość planowanych przez rząd zakupów to zamówienia w polskim przemyśle.

Ustawa wdrażająca SAFE. Weto Karola Nawrockiego

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki.

W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

