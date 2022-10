Jak poinformowała w mediach społecznościowych dziennikarka Dorota Bawołek, "Komisja Europejska potrąca kolejne transze kar za niewykonanie wyroku TSUE przez Polskę. Tym razem 30 mln euro, ale naliczone jest już w sumie 359 euro (267 mln już potrącone). 3 listopada minie rok od naliczania kar".

Do decyzji Komisji Europejskiej odniósł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Właśnie Komisja Europejska ukradła nam 30 mln euro. Pod niemiecką presją, za namową niemieckiej partii w Polsce. Ordnung muß sein" - napisał na Twitterze.

Trwa spór o Izbę Dyscyplinarną

To już siódme potrącenie, o którym zdecydowała Komisja Europejska od 2021 roku.

Sprawa rozpoczęła się latem 2021 roku, kiedy to TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kluczowe kwestie to m.in. uchylanie immunitetu sędziowskiego oraz przywrócenie sędziów odsuniętych od orzekania.

Za niezastosowanie się do postanowień na Polskę nałożona została kara miliona euro dziennie. Ta jest naliczana od 3 listopada 2021 roku i potrącana z funduszy dla Polski.





