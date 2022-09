Kazimiera Szczuka: Moja pierwsza audycja była okropna

To było niegrzeczne, niekulturalne, niestosowne, niegodne i po prostu głupie, i chamskie - powiedziała dziennikarka RMF FM Kazimiera Szczuka. W ten sposób odniosła się do swojego rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim. Poniedziałkowa audycja odbiła się szerokim echem w sieci, bo prowadząca co chwilę przerywała gościowi, prosząc, by "przestał mówić". Szczuka również kilkukrotnie się pomyliła, mówiąc między innymi o kwocie "biliarda" złotych.

Zdjęcie Kazimiera Szczuka / Fakty RMF FM / Twitter