W skrócie Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do interwencji służb w domu Tomasza Sakiewicza.

Policja poinformowała, że zgłoszenie dotyczące zagrożenia w mieszkaniu szefa Telewizji Republika było fałszywe, a w związku ze sprawą zatrzymano 53-letniego mężczyznę.

Minister Marcin Kierwiński wyjaśnił, że reakcja służb była związana z konkretnymi, sformułowanymi groźbami, a nie działalnością stacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę policja poinformowała, że zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek ze zgłaszaniem fałszywych alarmów, które skutkowały m.in. piątkową interwencją w mieszkaniu należącym do redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

Interwencja u Tomasza Sakiewicza. Karol Nawrocki zabrał głos

Do zdarzenia odniósł się w sobotę prezydent Karol Nawrocki. "Jeżeli dziennikarz w Polsce musi się zastanawiać, czy kolejne fałszywe zgłoszenie nie skończy się wejściem służb do domu, skuwaniem współpracowników i przeszukaniem redakcji - to znaczy, że przekraczana jest bardzo niebezpieczna granica" - ocenił prezydent.

Jak zaznaczył, "nie ma demokracji bez wolnych mediów". "Nie ma wolności słowa tam, gdzie dziennikarze zaczynają żyć pod presją interwencji służb, gróźb i działań paraliżujących pracę redakcji" - napisał Nawrocki.

"Niezależnie od poglądów politycznych każdy powinien dziś zadać sobie pytanie: czy państwo może dopuścić do sytuacji, w której dziennikarze nie czują się bezpiecznie we własnych domach i miejscach pracy?" - czytamy we wpisie prezydenta.

Nawrocki dodał, że "pamiętając doświadczenia komunizmu, będziemy bronić wolności słowa i przeciwstawiać się nękaniu mediów".

Podziękował też szefowi BBN Bartoszowi Grodeckiemu za "inicjatywę mającą na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności działań podejmowanych przez służby wobec dziennikarzy Telewizji Republika".

Policja w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Zgłoszenie było fałszywe

W piątek stacja podawała, że policja weszła do mieszkania redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. On sam na antenie relacjonował: - Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko.

Do informacji odniosła się wówczas policja. Przekazała, że policjanci zostali powiadomieni, iż w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu.

"Funkcjonariusze zastali w lokalu kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować z policjantami. Na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki" - przekazywała policja.

Później warszawska komenda udostępniła część dokumentacji zgłoszenia, które wpłynęło z z Biura Rzecznika Praw Dziecka, prowadzącego m.in. telefon i czat zaufania.

O sprawę interwencji w domu Sakiewicza pytany był w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Policja i wszystkie służby reagują w związku ze zgłoszeniami. Zareagowały wszystkie służby państwa i te reagują w sposób jak najbardziej zasadny, jak najbardziej profesjonalny - odpowiedział minister. Dodawał, zwracając się do dziennikarza Republiki: - Państwo od początku bardzo głośno krzyczeli, że to są nieuprawnione interwencje. Natomiast interwencje nie dotyczyły działalności państwa stacji, ale konkretnych, sformułowanych gróźb.

Jeszcze w środę przed siedzibą Telewizji Republika pojawiła się policja i straż pożarna, nie prowadziły jednak działań w środku budynku. Jak później podano, obecność służb miała związek ze "zgłoszeniem o możliwym zagrożeniu dla okolicznych mieszkańców".

W rządzie pojawią się nowi wiceministrowie? „Konkretne kandydatury” INTERIA.PL