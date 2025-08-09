W skrócie Donald Tusk zapowiada konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w dotacjach z KPO dla branży HoReCa.

Premier podkreśla brak akceptacji dla marnotrawstwa publicznych pieniędzy oraz zapowiada kontrolę wydatków.

Jarosław Kaczyński krytykuje rząd za rzekome nadużycia, a minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiada zarzutami wobec PiS i zapewnia o rozliczeniu każdej złotówki.

W sobotę Donald Tusk opublikował wpis, w którym ponownie odniósł się do zamieszania wokół wydatkowania środków z KPO. "Miliardy euro z KPO to wielkie projekty rozwojowe Polski. Włożyliśmy za dużo wysiłku w ich odblokowanie, by pozwolić komukolwiek na marnotrastwo" - stwierdził.

Jak dodał, każdy, kto "popełnił błędy" poniesie lub już poniósł odpowiedzialność, niezależnie od pełnionej funkcji, czy politycznej przynależności.

Tusk zapowiada konsekwencje ws. KPO. Przy okazji uderza w opozycję

Premier stwierdził, że "PiS kłamie i manipuluje" w kwestii nieprawidłowości w przeznaczaniu środków na dotacje dla wnioskodawców KPO. Wskazał jednak, że nie będzie to stanowić usprawiedliwienia dla tych, którzy dopuścili się zaniedbań. "Dla nikogo" - zapewnił.

Szef rządu zabierał głos w sprawie już w piątek, wskazując, że "nie zaakceptuje żadnego marnowania środków". - W drodze do Łeby rozmawiałem telefonicznie z panią minister Pełczyńską-Nałęcz odpowiedzialną za realizację z KPO. Dowiedziałem się, że o możliwych nieprawidłowościach czy też niechlujności, głupio rozdawanych środkach, ministerstwo wiedziało od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową - stwierdził.

Kontynuując wypowiedź lider Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości, podmioty, które otrzymały środki będą musiały je zwrócić.

- Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki z tytułu tego projektu. Tam gdzie wydatek był nieuzasadniony merytorycznie będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków - podkreślił.

- Zero tolerancji dla tego typu praktyk - dodał.

Jarosław Kaczyński krytykuje rząd. Minister funduszy i polityki regionalnej odpowiada

Głos w sprawie zabrał w piątek również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucił rządowi rujnowanie finansów państwa, niezapewnianie wpływów do budżetu i marnowanie pieniędzy przeznaczonych na rozwój polskiej gospodarki.

"Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne. Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele" - napisał w mediach społecznościowych prezes PiS.

Na wpis Kaczyńskiego zareagowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister odbiła piłeczkę, wskazując na uchybienia rządu Zjednoczonej Prawicy. "Zablokowali KPO i całe należne nam z Unii fundusze czyli 600 mld zł na nasz rozwój w imię partyjnych interesów, wbrew polskiej racji stanu. W tym czasie kradli na potęgę z Funduszu tzw. sprawiedliwości, Willa +. Tarczę covidową zrobili tak, że już ponad 5.5 tys. projektów wezwano do zwrotu pieniędzy" - napisała.

Jak dodała, politycy PiS wmawiają Polakom kłamstwa, próbując przekonywać, że "granty z KPO to dług". "Wy nie potrafiliście dać Polakom KPO. A ponieważ zrobił to ktoś inny, chcecie je zakłamać i zohydzić. Niedoczekanie Wasze!" - czytamy we wpisie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Minister zapewniła, że umowy z programu HoReCa zostaną rozliczone "do ostatniego grosza". "Pokażemy, że jak jest podejrzenie nieprawidłowości, to nie ma mącenia i kręcenia - jest odpowiedzialność i rozliczenie każdej publicznej złotówki" - zapewniła.

Nieprawidłowości w KPO? Zamieszanie wokół dotacji

Kontrowersje dotyczące KPO pojawiły się po tym, jak internauci przyjrzeli się projektom zgłoszonym do dofinansowania opublikowanym na utworzonej w tym celu stronie internetowej.

Dotyczyły one wniosków w ramach dotacji dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej, które ucierpiały w czasie pandemii koronawirusa.

Do rozdysponowania na rzecz wspomnianych sektorów jest 1,2 mld zł (mniej niż 0,5 proc. wartości całego KPO). Okazało się jednak, że w dokumentach pojawiły się wnioski o środki m.in. na jachty, solaria, sauny, grę w brydża, kursy taekwondo, czy meble do garderoby.

