Prezes Rady Ministrów krótko nakreślił też elementy, które znajdą się pod lupą rządu i Sejmu w najbliższym czasie. W ramach rozmów z koalicjantami Tusk zgodził się, by rozmawiać na temat projektów zgłoszonych przez Lewicę. To m.in. projekt, który wlicza umowy-zlecenia do stażu pracy, a także pomysł, by staże pracownicze były płatne.

- Niektórzy narzekają, że minister Bodnar jest zbyt łagodny. Zawsze stoję przed dylematem, by uniknąć wrażenia, że mamy do czynienia z politycznym rewanżem. Naprawdę chronię przed tymi, którzy mówią, żebyśmy poszli po bandzie. Wiem, że prawo jest po to by prawa przestrzegać. Dotychczasowe rozliczenia to rzecz bez precedensu. Są zarzuty dla premiera Morawieckiego, 11 uchylonych immunitetów, zarzuty dla siedmiu członków rady ministrów. Nie dam się namówić na polowanie na czarownice, ale nikt mnie nie przekona, że ze względu na wynik wyborów będziemy musieli zrezygnować z rozliczeń. Nie ma mowy - zapowiedział.