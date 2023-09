Ścieżka rowerowa nagle wnikająca w chodnik. Cykliści, którzy muszą przejeżdżać przez ulicę, by zaraz potem wrócić na jej poprzednią stronę. Absurdalne rozwiązania dla rowerzystów oraz korzystających z hulajnóg mamy w całej Polsce. - Uznawani są za użytkowników dróg drugiej kategorii - mówi Interii aktywista Jan Mencwel. Z kolei Karol Raniszewski z Rowerowego Poznania alarmuje, że wydajemy bez sensu spore pieniądze na infrastrukturę "nadającą się do przebudowy już w chwili oddania do użytku".