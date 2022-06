Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w Wielki Piątek.

W najbliższy piątek 24 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto ruchome, obchodzone zawsze w piątek po oktawie uroczystości Bożego Ciała. W związku z tym, że w tym roku uroczystość ta odbyła się 16 czerwca, więc uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona będzie 24 czerwca.

Tego dnia, wierni w Polsce nie są formalnie zobowiązani do udziału w mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Objawienia Jezusa

Kult Serca Jezusa znany był już od średniowiecza, ale rozpowszechnił się w Kościele katolickim i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, które w latach 1673-1675 miała św. Małgorzata Maria Alacoque z klasztoru sióstr wizytek w Paray-le-Monial (Francja).

Według objawień zatwierdzonych przez Kościół, Chrystus chciał ustanowienia święta ku czci Swego Serca oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa wynagradzającego. Czcicielom dał również dwanaście obietnic, wśród których są m.in. łaska pokoju w rodzinach i pocieszenie w utrapieniach.

Jezus obiecał także św. Marii Małgorzacie Alacoque, że ten, kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, nie umrze bez łaski uświęcającej. Kościół nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, ale pozwala ufać, że zostanie ona wypełniona.

Polska inicjatywa

O ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali w Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi już w pierwszej połowie XVIII wieku. W odpowiedzi na ich starania, 6 lutego 1765 roku, papież Klemens XIII zatwierdził święto Najświętszego Serca Jezusa m.in. dla Królestwa Polskiego. Pius IX w 1856 r. rozszerzył je na cały Kościół. Papież Leon XIII w 1889 r. podniósł je do rangi uroczystości, a 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI encykliką "Miserentissimus Redemptor" dodał do święta oktawę. Ogłosił także formularz mszalny i oficjum święta. Z inicjatywy Jana Pawła II od 1995 roku uroczystość Najświętszego Serca Jezusa to także Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

W liście do ordynariusza Lyonu z okazji stulecia poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 4 czerwca 1999 r. papież napisał, że "serce Wcielonego Słowa jest najdoskonalszym znakiem miłości" zachęcając do "adoracji Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie Ołtarza". "Ze spotkania z Nim chrześcijanie zaczerpną siły potrzebne do życia duchowego i do realizacji swojej misji w świecie" - wskazał Jan Paweł II.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w obliczu nawałnicy bolszewickiej - 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jako wotum wdzięczności za odzyskanie przez naród niepodległości konsekrowano 3 czerwca 1921 r. w Krakowie bazylikę p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polscy biskupi w obecności prezydenta, premiera, rządu, wojska oraz ok. 140 tys. wiernych, ponowili Akt poświecenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Akt poświęcenia

W 1948 r. biskupi w Polsce zachęcali wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Trzy lata później Episkopat Polski ogłosił rok poświęcenia narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Akt ponowił kard. Stefan Wyszyński na Jasnej Górze 28 października 1951 r. W jedności z Prymasem Tysiąclecia dokonano go również we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych. W orędziu Episkopat tłumaczył, że poprzez ten akt "naród wyraża niezłomną wolę, by wszystkie dziedziny życia, zarówno prywatne jak i publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa". W 1976 r., w ostatnią niedzielę roku kościelnego w świątyniach po raz kolejny ponowiono Akt. Powtórzył go również w roku 2011 r. kard. Józef Glemp.

W 100. rocznicę konsekracji bazyliki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie - 11 czerwca 2021 roku, biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski po raz kolejny ponowili Akt.